阿克套和库里克港2020年货物吞吐量超480万吨

哈通社/努尔苏丹/12月28日 – 2020年里海沿岸的阿克套与库里克港货物吞吐量有望超过480万吨。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，2020年，哈萨克斯坦阿克套和库里克两座位于里海的港口全年货物吞吐量将超过480万吨。这一数据与2019年的530万吨相比，下降了约9%。不过，今年的统计中，集装箱和卡车的货物转运量较往年提升了超过2倍。

今年阿克套港开通了与伊朗阿米拉巴德港之间的集装箱运输线路，此外，库里克港与伊朗安扎里港之间的轮渡运输线路也在今年开通运行。计划明年开通阿克套港与土库曼巴什港之间的集装箱运输线，以及库里克港与马哈奇卡拉之间的轮渡运输线。

为提升阿克套港的货运吸引力，哈萨克斯坦今年对税法进行了修订，对通过铁路——海运联运的货物推出了免增值税的政策。

此外，随着船运协议的获批，里海至黑海水路运输时长和手续均得到了进一步的简化，货船从里海经俄罗斯进入黑海手续批准的时间由6个月缩短至10个工作日。

哈政府还对4项公共服务的业务流程进行了简化，以进一步促进里海多式联运项目的吸引力。

在«光明大道»计划框架下，为促进物流基础设施发展，一项阿克套港拨款落实了19亿坚戈资金。

预计至2025年，随着阿克套港的集装箱枢纽的建成，该港口的集装箱转运量将从目前的3.5万标箱提升至13.5万标箱。

哈萨克斯坦计划明年完成内罗毕公约的批准程序，同时预计还将在额尔齐斯河开展同俄罗斯的内河航运，并进一步发展与中国之间的多式联运。

【编译：木合塔尔·木拉提】