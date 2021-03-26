2020年三星在哈手机市场占比达50%

哈通社/努尔苏丹/3月26日 -- 据权威咨询机构国际数据公司（IDC）发布的《全球手机季度跟踪报告》，尽管经历两轮漫长的疫情封锁期，2020年，哈手机市场仍增长11%，手机出货量达470万部。其中，智能手机出货量430万部，同比增长6.7%。按键式手机在总出货量中占比仅为9.1%。

报告指出，2020年3-5月和7-8月，哈先后实施两轮«封锁»措施，导致上半年智能手机市场萎缩，二季度手机出货量明显下降。随着夏季末购物中心和商店重新开放，三季度手机出货量迅速反弹，同比增长20.8%。四季度，哈手机市场与上年同期基本持平。

从品牌看，2020年哈手机市场最大的变化在于华为手机份额大幅萎缩。2020年四季度，华为手机市场份额由2019年初的25%降至2.8%，跌至东欧中亚地区最低值。

三星手机一家独大，在哈智能手机市场所占份额高达50%。

小米手机市场份额增长一倍，OPPO手机出货量稳步提升。

苹果手机在哈市场所占份额较小，年底5G版iPhone12手机上市影响有限。

哈计划于2021年底在努尔苏丹和阿拉木图启动5G试点，预计到2025年覆盖全国。

报告预测，与上年相比，2021年哈手机市场将保持平稳，预计四季度5G手机出货量在同期智能手机出货量中的占比将提升至1/6。