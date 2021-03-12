2020年哈萨克斯坦国民花费近6000亿坚戈进行网上购物

哈通社/阿拉木图/3月12日--在大流行期间，哈萨克斯坦国民开始更多地使用线上服务。“PricewaterhouseCoopers”咨询公司与哈萨克斯坦数字协会对此进行了联合研究，分析了哈萨克斯坦2019年和2020年的零售电子商务市场。

零售电子商务的定义包括仅与向个人在线销售商品相关的业务活动。计算中不包括以下类别：铁路和飞机票的销售、食品配送、广告站点、优惠券服务、公用事业和其他付款，以及与向个人销售商品无关的其他类别。

2020年零售电子商务市场的规模与2019年相比增长了82％，从3270亿坚戈增加到5960亿坚戈。分析师还观察到交易数量（在线订单）增加了20％。

2020年线上购物的销售额增长了1.8倍，而交易数量仅增长1.2倍。专家认为，民众开始从线上购买更昂贵的商品（例如电子产品和家用电器），或者开始一次订购更多商品。

推断分析表明，通过手机进行在线购买的比例从2019年的80％增加到2020年的88％。这表明，作为电子商务工具的移动应用程序和网站将继续发展，变得更加方便，并且更适应智能手机的使用，从而使得越来越多的人使用手机进行在线购物。

2020年最大的增幅出现在第三季度，与2020年第二季度相比增长了65％，而2019年同期则下降了2％。考虑到哈萨克斯坦第一波大流行的高峰期大约在第二季度末-第三季度初，可以假设许多参与者通过数字化转型使他们的业务流程适应了新的现实，服务范围广泛、商品质量和服务质量得到提高。

订购商品变得更加方便快捷。实际上，尽管限制和隔离措施已部分解除，但在2020年第三季度，在线购物增长不仅持续，而且达到了65％的最高增长率。销售额的大幅增长很可能是由于2020年第三季度实施的递延需求，消费者希望继续保持社交距离，并遵守其他隔离措施。而且，也许在隔离期间，消费者行为的新模式已经形成，人们开始更加信任电子商务并在线购物。

【编译：阿拉依】



