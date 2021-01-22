2020年有64.9万人参与“劳动”国家计划

哈通社/努尔苏丹/1月22日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，2020年1月至12月，共有64.9万人参与了“2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划《劳动》”。

已有43.73万人实现就业，其中31.92万人实现稳定就业。

21万人就业于政府补贴工作，其中1.93万人从事社会工作，3.44万人从事青年实践，15.63万人从事公共工程。

为了提高劳动力资源的流动性，2020年全年，全国已有1800户家庭（共5800人）从劳动力过剩地区搬迁至劳动力短缺地区。

2020年，有1.87万人参加了短期培训课程，1.84万人参加了乡镇企业培训。

自今年年初以来，在国家计划的框架内，为发展大众创业共向参与者发放了1.27万份小额贷款，其中，向农村企业家提供1.12万份小额贷款。小额贷款的申请者已创造1.37万个新的工作岗位。

向该国家计划的参与者还发放了4.49万份国家补助金，用于实施新的商业构想，最高金额达200倍按月计算指数。

此外，已有超过3.32万人通过“创业”（Bastau Business）项目接受了创业基础培训。

【编译：阿拉依】