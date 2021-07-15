国际癌症研究机构：2020年超过74万例新的癌症病例同使用酒精有关

哈通社/日内瓦/7月15日 —— 据联合国新闻处消息，国际癌症研究机构（IARC）最新发表在知名医学杂志《柳叶刀》上的一份研究显示, 2020年, 全球估计有74.1万个新的癌症病例与饮酒有关。

该研究显示，尽管高风险和大量饮酒模式（每天超过两杯酒精饮料）代表了最大的癌症负担（占酒精所致病例总数的86%），但轻度至中度饮酒（每天不超过两杯酒精饮料）代表了酒精所致病例的七分之一，并构成全球10万多个新癌症病例。

报告主要作者、国际癌症研究机构研究员鲁姆盖(Harriet Rumay)表示，根据性别、癌症部位、国家或世界地区的不同分布，这些估计值使人们了解到饮酒对全球癌症造成的负担。报告还量化了与各种酒精消费水平相关的新癌症病例的比例，并表明即使是轻度到中度饮酒也对致癌产生重大影响。

关键结果

报告显示，男性约占由酒精引起的癌症病例总数（56.7万例）的四分之三。

饮酒会增加口腔、咽部、喉部、食道、结直肠、肝和女性乳腺等七个部位的癌症风险。

2020年与饮酒有关的新病例最多的癌症类型是食道癌(19万例)、肝癌(15.5万例)和女性乳腺癌(9.8万例)。

报告显示，如果人口中没有人饮酒可以避免的新癌症病例的比例，或根据饮酒的人口归因比例（PAFs）在北非和西亚男女都是最低的（低于1%），而在东亚（9%）和中东欧（8%）的男性中是最高的，在中东欧（3%）、澳大利亚和新西兰（3%）以及西欧（3%）的女性中是最高的。

国际癌症研究机构癌症表示，酒精消费在全球范围内造成了巨大的癌症负担。然而，它对癌症的影响往往是未知的或被忽视的。这凸显出有必要实施有效的政策和干预措施，以提高公众对饮酒与癌症风险之间联系的认识，并减少总体酒精消费，以防止因饮酒导致的癌症负担。