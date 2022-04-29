2020年欧盟人均预期寿命80.4岁 受疫情影响下降0.9岁

哈通社/努尔苏丹/4月29日-- 据中新网消息，欧盟统计局27日发布公告，表示受新冠肺炎疫情影响，2020年欧盟人均预期寿命为80.4岁，较2019年下降0.9岁。

就欧盟27个成员国而言，法国科西嘉岛«拔得头筹»，2020年人均预期寿命达84岁，其次是西班牙巴利阿里群岛和希腊伊庇鲁斯地区，2020年人均预期寿命分别为83.9岁和83.8岁。

男性方面，希腊伊庇鲁斯地区、意大利翁布里亚大区和西班牙巴利阿里群岛«并列第一»，人均预期寿命均为81.4岁；女性方面，法国科西嘉岛以87岁位列第一，西班牙加利西亚自治区以86.7岁紧随其后，法国卢瓦尔河谷和南比利牛斯地区、芬兰奥兰群岛和希腊伊庇鲁斯地区位列第三，人均预期寿命均为86.4岁。

反之，公告显示在欧盟27国中，2020年保加利亚人均预期寿命最低，其中保加利亚西北部为72.1岁，中北部为72.8岁，北部和东南部为72.9岁。

公告指出，2020年欧盟人均预期寿命之所以下降，与新冠肺炎疫情直接相关。此前欧盟统计局发布的数据显示，与2016年至2019年同期相比，2020年3月至12月欧盟死亡人数激增58万余人，其中死亡率在4月达到第一个«峰值»，下半年随着新冠肺炎疫情反弹，死亡率再度攀升。

人均预期寿命指某年某地区新出生婴儿预期存活的平均年数，向来是衡量一国或地区经济社会发展水平和医疗卫生服务水平的重要指标；去年9月，英国《国际流行病学杂志》曾刊发研究结果，显示新冠肺炎疫情致使2020年欧美多国人均预期寿命下降，其中2020年美国人均预期寿命降幅最大，男性人均预期寿命较2019年下降2.2岁。