2020年访日外国游客大减87.1%

哈通社/努尔苏丹/1月20日--据共同社消息，日本观光厅20日公布的估算数据显示，2020年访日外国游客为411.59万人，较上年大减87.1%。这是发生东日本大地震的2011年以来，访日游客人数首次减少。减幅是1964年开始统计以来最大的。受伴随新冠疫情全球流行的各国出入境限制和日本边境口岸对策的影响，年游客人数倒退至1998年水平。

在变异新冠病毒在各国蔓延的形势下，恢复访日游客被认为尚需时日，地区经济所受打击或加深。日本人出境人数为317.42万人，减幅达到历史最大的84.2%。

2020年5月，因日本加强了边境口岸对策，访日游客较上年同月大减99.9%，仅有1663人。夏季以后，持有在留资格的外国人再入境以及恢复部分商务人士往来，促使人数增加，12月为5.87万人，减少97.7%。

年访日游客人数从主要国家和地区来看，中国大陆最多，为106.92万人，但较上年减少了88.9%。之后依次是台湾的69.45万人，韩国的48.79万人等。

日本政府提出了到2020年访日游客增至4000万人的目标，但实际仅有十分之一。政府维持了2030年达到6000万人的目标，设立通过护照号码管理访日游客、受理身体状况电话咨询等的«健康追踪中心»。政府将根据疫情，从接受小规模团队游开始重启旅游。观光厅长官蒲生笃实在本月20日的记者会上表示«将成为推动国际旅游的一大契机»，有意推进具体时间和对象国的讨论。