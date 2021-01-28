哈电子劳务市场2020年共提供空缺岗位92.5万个

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 哈萨克斯坦电子劳务市场在2020年用提供了92.5万个空缺岗位，较2019年（83.1万）同比增长11%。全年对高级技术工人的岗位需求达到了60万。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2019年哈国劳务市场对高级技术工人的岗位需求数字为59万。

统计显示，2020年投放的简历数量达到了63万份，较2019年增加了10%（2019年为57万份）。投放的空缺岗位招聘信息中，36.7万个空缺岗位对高级技术人才有需求。

哈萨克斯坦人力资源开发中心预测部门主任迪米特里·舒梅科夫表示，从简历投放情况来看，2020年全国的职位空缺数量超过平均水平约30万，其中23.3万多岗位对高级技术人才有所需求。不过从地区来看，克孜勒奥尔达、突厥斯坦、阿特劳、曼格斯套和江布尔州等地的简历投放数量要多于当地的职位空缺数量。

经济领域内，空缺岗位数量最多的行业是建筑业（18.58万），此外还有教育（13.9万）、商业（8.8万）、农业和体育（7.3万）等。

加工工业也有7.1万个岗位空缺。

2020年需求最多的专业技术人才岗位是中学教师、建筑装修工人和出租车司机。

去年，库斯塔奈州、努尔苏丹市和阿拉木图市对中学教师和建筑工人的需求最多。

除阿克托别、江布尔、库斯塔奈、突厥斯坦、东哈州和阿拉木图市以外，其他地区对建筑工人的需求也很旺盛。

此外，各地对汽车驾驶员、锅炉和蒸汽机操作员、超市管理和销售人员以及护士的需求较高。

迪米特里·舒梅科夫表示，虽然已投放的简历中，上述职务的简历数量相当多，但这并未改变各地对相关岗位的用人需求依然较大的现实。

与之相对的是，劳动力市场上的部分岗位简历投放人数超出了市场的实际岗位空缺量。这些行业包括律师（多出5800份）、各类办公室职位（多出3000份）、财务顾问（多出1800份）、分析师和研究人员（多出1700份）、环保领域专家（多出2300份）、工业和生产技术人员（多出1800份）、电子技术员（多出1800份）等。

【编译：木合塔尔·木拉提】