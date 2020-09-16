亚行再次下调2020年哈国GDP增长预期至-3.2%

哈通社/努尔苏丹/9月16日 —— 据国际文传电讯社消息，亚洲开发银行发布《2020年亚洲发展展望》报告，将2020年哈萨克斯坦经济增长预期由此前的-1.2%下调至-3.2%。

报告指出，尽管哈萨克斯坦工业、农业保持温和增长，但服务业受防疫限制措施影响严重，导致上半年经济整体萎缩1.8%。大规模的国家财政刺激政策无法消除净出口下滑、消费支出和投资萎缩带来的负面影响。

亚行将2021年哈国GDP增长预期由3.4%下调至2.8%。同时，将2020年通胀预期由7.9%微调至7.7%，2021年通胀率为6.2%。

亚行将2020年中亚地区GDP增速预期由-0.5%下调至-2.1%，2021年增速由4.2%下调至3.9%。

鉴于2020年上半年中亚地区经济体普遍增长疲弱，亚行下调该地区所有经济体2020年经济增长预期，并对亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国2021年增长预期作出下调。同时，将中亚地区2020年通胀预期由8%上调至8.3%，主要原因是实施隔离限制措施对供给侧的影响远远超过需求萎缩效应，以及部分国家本币汇率贬值。