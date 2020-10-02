欧洲复兴开发银行下调2020年哈GDP降幅预期

哈通社/努尔苏丹/10月2日 —— 据国际文传电讯社消息，欧洲复兴开发银行发布宏观经济预测报告，将2020年哈萨克斯坦GDP降幅从此前（5月）预测的3%调降至4%，2021年GDP增速预测从此前的5.5%调降至3%。

欧行报告指出，个人消费增长和油价上涨有助于促进经济复苏，但仍存在巨大风险，特别是各国延长隔离限制措施可能导致油价短期内难以回升。由于原材料商品价格下跌、产油量减少，以及新冠肺炎疫情导致经济活跃度降低，2020年哈经济已陷入衰退，上半年受影响最大的行业包括服务业、贸易业和运输业，工业和建筑业保持增长。2020年1-7月，哈固定资产投资同比下降5.2%，主要原因是疫情导致田吉兹油田扩产项目投资暂停。

此前，亚洲开发银行将2020年哈GDP降幅预期由1.2%下调至3.2%，2021年增长预期由3.4%下调至2.8%。据哈官方统计，2020年1-8月，哈GDP萎缩3%，此前哈政府预测全年GDP降幅为0.9%。由于二季度经济活跃度深度下降，哈央行已将2020年GDP降幅预期由1.8%下调至2%-2.3%。