2020年Kaspi.kz公司净利润大幅增长43.2%

哈通社/努尔苏丹/3月2日 -- 据哈萨克斯坦Kaspi.kz股份公司发布消息，根据公司合并财务报表，2020年，按照国际财务报告准则（IFRS）修正后的公司净利润为2743.18亿坚戈（约合6.64亿美元），较2019年（1915.23亿坚戈）大幅增长43.2%。实现修正后收入6414.37亿坚戈，同比增长25.5%。实现修正后营业收入3293.39亿坚戈，同比增长41.8%。

截至2020年底，公司资产2.807万亿坚戈，同比增长28.3%。公司自有资本3946.6亿坚戈，同比增长33.5%。公司注册资本958.25亿坚戈，同比持平。

2021年，Kaspi.kz公司计划实现修正后净利润4100亿坚戈，同比增长约50%。2021年，Kaspi.kz公司的首要目标是启动Kaspi Pay和Kaspi QR支付系统。同时，开发新型数字工具，扩大深化公司贸易平台服务范围，为公司产生更为强大的现金流。

Kaspi.kz公司是哈萨克斯坦电子商务巨头，同时经营电商市场、金融科技平台和支付系统。Kaspi.kz公司的主要股东包括霸菱东欧基金（持股31%）、维亚切斯拉夫•金（25%）、米哈伊尔•洛玛塔泽（23%）、高盛集团（3%）、公司管理层（3%）和其他投资人（15%）。2020年10月，Kaspi.kz公司在伦敦证交所成功IPO，通过发行2960万份全球存托凭证（约占公司股本15.4%），募集资金约10亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】