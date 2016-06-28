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    17:44, 28 六月 2016 | GMT +6

    阿斯塔纳直飞东京、新加坡、上海和纽约航线将于2020年前开通

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    哈通社阿斯塔纳6月28日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）阿斯塔纳直飞东京、新加坡、上海和纽约航线将于2020年前开通。

    今日（28日），投资和发展部民用航空委员会主席别肯•谢达赫梅托夫在议会会议中作出上述表示。

    谢达赫梅托夫表示，目前哈萨克斯坦有88条国际航线，与26个国家签署了政府间合作协议。

    2015年新开通了8条航线，2016年上半年已开通了4条新航线。

    委员会计划年底之前将这一数量增至10条新航线。

    谢达赫梅托夫说："基于建立阿斯塔纳国际金融中心的目的，阿斯塔纳市目前已与6个国际金融中心开通了直飞航线。东京和新加坡航线将于2018年开通，阿斯塔纳至上海航线也将于2019年正式开通。而基于阿斯塔纳航空公司新的购机计划，阿斯塔纳至纽约直飞航线开通将于2020年前实行。"

    "直飞美国航线的开通，需要通过美国联邦航空审计，这一过程需要一段时间。比如，阿塞拜疆为了开通美国直飞航线，花费了三年时间。因此，我们已经开始了与美国方面的谈判工作。" 谢达赫梅托夫说。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）

    标签:
    阿斯塔纳航空 哈萨克斯坦 社会 美国 投资和发展部 黄金储备 首都
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