日本决定2020年东京奥运会不会引入夏令时

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 —— 据日本"朝日新闻"报道，由于公众反对提议，日本不会在2020年东京奥运会上引入夏令时。

消息称，日本在今年7月中的热浪造成一周内2万多人中暑送医，逾120多人死亡，东京奥运如何面对酷暑，引起各方的建议，要求采用夏令时，让东京奥运在较凉快的清晨时间举行，将时钟调早两小时，尤其是马拉松选手避免面对酷热的气候。

据悉，2020年东京奥运会将在该年份的7月底至8月举行，也是日本天气最酷热的季节。

朝日新闻引述日本奥运大臣远籐利明表示，他很想使用夏令时间，但是由于考虑到科技系统和公众的意见，要实行是很难的。日本将继续与国际奥委会商讨如何保护马拉松选手和竞走选手，避免受到天气的影响和威胁。

四分之三的日本公司在2020东京奥运反对采用夏令时间，一个由路透社的意见投票结果显示，日本公众认为若使用夏令时间，将会影响百姓的生活。

日本是没有使用夏令时间的经济主要国家，韩国曾在1987年和1988年采用夏令时间一小时，以配合主办汉城（首尔）夏季奥运会，在奥运结束后，才再调整正常时间。"