2020年戴维斯杯预选赛：哈萨克斯坦将主场迎战荷兰

哈通社/努尔苏丹/11月25日 —— 据国家奥委会消息，2020年戴维斯杯男子网球团体赛预选赛抽签仪式25日在西班牙首都马德里举行。

据了解，哈萨克斯坦在内的12支种子队，以及12支非种子队将参加预选赛。根据规则，2019年戴维斯杯的四强西班牙、加拿大、俄罗斯、英国，以及获得外卡的法国和塞尔维亚将直接参加决赛阶段。

抽签结果：克罗地亚-巴基斯坦或印度、匈牙利-比利时、哥伦比亚-阿根廷、美国-乌兹别克斯坦、澳大利亚-巴西、意大利-韩国、德国-白俄罗斯、哈萨克斯坦-荷兰、斯洛文尼亚-捷克、奥地利-乌拉圭、日本-厄瓜多尔、瑞典-智利。

预选赛将于3月6-7日期间举行，哈萨克斯坦将主场迎战。

据悉，创立于1900年的戴维斯杯男子网球团体赛今年在西班牙足球运动员皮克及其持股的公司的推动下完成改革。2019年戴维斯杯是改制后的首届。新规则下，戴维斯杯每年通过24支球队参加的预选赛决出12支获胜队伍，与上届四强及两支外卡球队一道进入决赛阶段的比赛。这18支球队将在一个星期中通过小组赛、四分之一决赛、半决赛和决赛，决出最终的冠军。改制后的前两届戴维斯杯总决赛都定于西班牙首都马德里举行。

值得一提的是，哈萨克斯坦在2019年戴维斯杯决赛阶段同荷兰和英国分在E组。最终，哈萨克斯坦首轮2:1战胜荷兰，但第二轮1:2惜败英国，未能晋级8强。

【编译：小穆】