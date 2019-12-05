猎隼当选2020年哈萨克斯坦年度鸟类

哈通社/努尔苏丹/12月5日 – 哈萨克斯坦生物多样性保护协会与哈萨克斯坦鸟类保护联盟共同推选了将成为2020年年度象征的«年度鸟类»。

入选最后一轮投票的三种鸟类分别是：秃鹫、火烈鸟和猎隼。

最终，经过与会专家人士的投票，猎隼当选没2020年«年度鸟类»。

猎隼属于肉食性鸟类，在哈萨克斯坦广泛分布，特别是在曼格斯套、萨热阿尔卡等山区地带尤为常见。

猎隼通常在哈国北部地区筑巢，并在天山和阿尔泰山山麓过冬。

野生猎隼的数量在上世纪90年代曾陡然下降。主要原因是偷猎者为满足中东阿拉伯国家对猎隼的市场需求，而采取的大规模捕猎行为。

专业人士分析认为，目前在我国境内的野生猎隼大约在100余对左右。

至今，每年仍有许多试图携带被捕获的猎隼越境的偷猎者被司法机关逮捕。

2015年，在哈萨克斯坦生物多样性保护协会的努力下，猎隼被列入禁止在交通工具中携行的鸟类名单。此外，国防部犬科中心为边检部门特别训练了可以识别猎隼气味的嗅探犬。

«年度鸟类»评选每年举行一次。这一活动旨在提升公众对鸟类保护的重视。

【编译：木合塔尔·木拉提】