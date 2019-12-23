联合国宣布2020年为国际植物健康年

哈通社/努尔苏丹/12月23日 —— 据联合国粮农组织消息，联合国日前宣布2020年为国际植物健康年。

消息称，守护植物健康能够帮助消除饥饿、减少贫困、保护环境以及促进经济发展，要提高全球范围内对这一事实的认识，2020年将是一个千载难逢的机会。

保护植物，保护生命

植物是我们所呼吸空气的来源，也是我们所食用的大多数食物的来源。然而，我们往往并不考虑如何保持植物健康。这可能会产生毁灭性的结果。据粮农组织预测，每年高达40%的粮食作物毁于植物病虫害。这导致数百万人粮食不足，严重损害了农业，而农业是农村贫困社区的主要收入来源。

植物健康日益受到威胁。气候变化和人类活动已经改变了生态系统，减少了生物多样性，滋生了病虫害多发的新土壤。同时，过去十年中，国际旅行和贸易的数量翻了三番，可快速将病虫害传播至世界各地，大大损害了本土植物和环境。

保护植物免受病虫害产生的成本效益远高于处理全面爆发的植物健康紧急情况。植物病虫害一旦生根就往往不可能根除，管理病虫害既耗时又昂贵。预防对于避免病虫害对农业、生计和粮食安全产生毁灭性影响至关重要，我们很多人都可以尽一份力。

采取生态系统方法

我们可以既预防植物病虫害，又以环保的方式解决病虫害问题，比如通过综合虫害管理。这一生态系统方法结合了不同的管理战略和实践，种植健康作物，将农药的使用降到最低。在应对虫害时避免使用有毒物质，不仅保护了环境，还保护了传粉昆虫、害虫的天敌、有益生物以及依赖植物生存的人类和动物。

我们人人都可以尽一份力

*每个人都应避免在跨境旅行时携带植物和植物产品；

*交通行业从业者要确保船只、飞机、卡车和火车不将植物病虫害带到新的地区；

*政府要提高对国家和区域植物健康组织的支持，因为它们是第一道防线。