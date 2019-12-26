纳扎尔巴耶娃：参议院2020年的工作计划更广泛

哈通社/努尔苏丹/12月26日-- 参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃26日主持召开全体会议期间表示，参议院2020年的工作计划更广泛。

纳扎尔巴耶娃说：“再过几天，我们将送走充满历史性事件的2019年，一年的工作转瞬又将成为历史。这一年，我们以落实首任总统和现任总统下达的工作任务，以及提高人民生活水平为目标，审议了83项草案，通过了一系列重要的法案。”

议长还表示，参议院2020年的工作计划包括7次听证会、70多次的政府时段会议、研讨会、圆桌会议和会谈。

“2020年开始，议会议员将前往各州与民众会面，听取人民的需求和希望。这是非常重要的任务。在听取民众的同时，也要向他们介绍2020年开始实行的新政策。”纳扎尔巴耶娃说道。

在这方面，议长向全体参议员下达了具体工作任务。首先，前往各州期间，要特别关注偏远地区的整体状态。其次，政府计划向低收入家庭提供物质帮助，要了解该计划的具体落实情况。第三，要研究农村地区的医疗服务和质量。第四，关注地方自治机构的工作情况。此外，增加地方女性领导人的数量也是重要任务之一。

【编译：阿依波塔】