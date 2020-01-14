联大主席班迪：维持和平与安全、消除贫困、零饥饿是2020年重点议题

哈通社/努尔苏丹/1月14日 —— 据联合国新闻处消息，第74届联大主席班迪今天向成员国通报了2020年的优先事项。他表示，本届联大的重点议题是维持和平与安全、消除贫穷、零饥饿、优质教育、气候行动和包容。

班迪指出，迄今为止，13个成员国已经向联大主席办公室信托基金捐助了440多万美元资金。联大六个委员会已经完成了他们的工作，第一委员会通过了64%的决议，第二委员会在2030年议程以及加速其落实方面团结一致；第三委员会再次承诺实现平等和人权；第四委员会就外层空间的长期可持续活动出台了里程碑式的指南；第五委员会通过了2020年30亿7000万美元的预算，这是联合国自1973年以来首次通过年度预算；第六委员会也以协商一致的方式结束其工作。

班迪表示，无论是大国还是小国，繁荣与否，和平或正在寻求和平，“成员国应时刻记得，我们的命运是互相交织的。直到我们所有人都取得成功，否则没有人是成功的。”

班迪表示，在接下来的几周中，本届联大将重点关注以下问题：

和平与安全

班迪表示， 国际和平与安全是实现可持续发展目标的关键，没有和平就不会有发展。他谈到了美伊冲突升级局势，尤其是乌克兰客机被伊朗导弹击落事件。班迪指出，坠机的悲剧造成176人丧生，安理会应优先考虑为这一局势采取持久的解决办法。同时，为巴以问题、叙利亚、也门、利比亚等其他问题找到解决方案也至关重要。

国际教育日

班迪表示， 1月24日是国际教育日。他表示，今年的国际教育日将举行庆祝活动，邀请教育体系的各利益攸关方，包括政府、私营部门和民间社会组织参加。

零饥饿

班迪表示，今年2月，联大将主持会议，主题是“消除饥饿：南南和三角合作促进农业转型”（Targeting Hunger: South-South and Triangular Cooperation for Transforming Agriculture），旨在提供机会，让成员国就如何深化合作、实现零饥饿进行讨论，尤其是通过农业部门的合作。

海洋大会

班迪表示，在今年6月2日至6日，葡萄牙里斯本将举行海洋大会。筹备会议将于2月开始，目的是为大会最终将通过的宣言提供最初意见。丹麦和帕劳常驻代表已被委任来共同协助推进这一进程。

生物多样性峰会

此次会议将由哥斯达黎加和意大利常驻代表共同协助筹备。班迪表示，首次筹备会议将于9月16日举行，他敦促成员国提供所有必要的支持，在2015年《巴黎协定》和去年9月的气候行动峰会所带来的政治势头基础上，加速采取行动，拯救地球。

抗击沙漠化高级别对话

班迪表示，6月9日，他将与《联合国防治荒漠化公约》秘书处召集一次高级别对话，旨在审议全球在抗击沙漠化、土地退化和干旱过程中取得的进展。

国际金融问责制、透明度和诚信倡议

班迪表示，他正与经社理事会主席共同发起一项金融诚信倡议。这符合大会的决议，即促进国际合作来打击非法资金流动，以促进可持续发展。他希望会员国将获得行动的基础，更有效地填补当前由于非法资金流动、腐败、洗钱和逃税而造成的财政缺口。该倡议的细节将在1月28日分享。

包容性

班迪表示，排斥一直是所有社会不稳定的主要根源。他敦促所有成员国代表团加入第四次世界妇女大会25周年，关于妇女、和平与安全的第1325号决议通过20周年以及联合国妇女署成立十周年等庆祝活动。此外，他还将与经社理事会主席一道于3月31日组织一次青年高级别会议。

联合国成立75周年

班迪指出，75周年纪念使我们得以评估联合国在过去74年的存在，并确定未来几年的发展方向。虽然联合国在某些问题上存在欠缺，但总体而言，它毫无疑问是一股向善的力量。这一诞生于二战后的机制成功地避免了像二战那样规模的战争再次发生。它为非殖民化提供了必要的动力。它支持为了结束种族隔离而斗争。它为支持人权的所有公约发挥了强有力的领导作用。它一直是发展伙伴关系和解决争端的主要平台。

此外，班迪指出，可持续发展问题高级别政治论坛的审议以及对联合国，包括安理会进行改革仍然是至关重要的事项。