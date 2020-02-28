2020年日内瓦车展因新冠肺炎疫情取消

哈通社/努尔苏丹/2月28日 —— 据外媒综合报道，瑞士政府28日宣布，为阻止新型冠状病毒蔓延，暂停所有涉及1000人以上的公共活动，禁令持续至3月15日。

“鉴于当前形势和新型冠状病毒的传播，联邦委员会根据《流行病法》将瑞士的情况归类为‘特殊’情况。涉及1000人以上的大型活动将被禁止。该禁令将立即生效，将至少持续到3月15日。”瑞士政府在一份声明中称。

原计划当中，第90届瑞士日内瓦国际车展（GIMS）将于2020年3月5日至15日在日内瓦的巴莱斯堡国际展览中心（Palexpo）举行。这意味着，2020年日内瓦车展将因疫情影响被迫取消。

瑞士政府发出声明后，日内瓦车展组委会随即发表相关声明，确认取消本届日内瓦车展。

日内瓦车展组委会在声明中接受这一决定：“我们对这种情况感到遗憾。但保护观众和所有参展商的健康是我们的首要任务。这是一件不可抗力的事情，对于已经在日内瓦大量投资的车企来说这是一个巨大的损失。然而，我们相信他们会理解这个决定。”

据了解，日内瓦车展创办于1924年，是欧洲唯一每年度举办的大型车展，素有“国际汽车潮流风向标”之称。按照原计划，多款重磅新车将在此次车展上亮相。如，全新一代奥迪A3、宝马M340d xDrive、保时捷新一代911 Turbo、第八代大众高尔夫GTI、现代全新一代i20等。

目前，新冠肺炎疫情在欧洲蔓延，瑞士已经有9例确诊病例。