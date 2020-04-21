2020年慕尼黑啤酒节因新冠疫情取消

哈通社/努尔苏丹/4月21日 —— 据德国媒体报道，德国南部的巴伐利亚州州长索德尔和该州首府慕尼黑市市长莱特21日宣布，慕尼黑一年一度的啤酒节（Oktoberfest）因新冠肺炎疫情取消。

索德尔说，在啤酒节上人们既不能保持距离，也无法戴着口罩工作，而且还会有来自世界各地的游客。

据了解。本年度的慕尼黑啤酒节原计划于9月19日至10月4日举行，预期会吸引约600万人参与，并为当地带来约10亿欧元的经济收益。啤酒节的组织方、摊主、表演者、酒店、餐馆、零售商乃至出租车司机等都将遭遇经济损失。据慕尼黑市统计数据，2019年慕尼黑啤酒节的经济产值为12.3亿欧元。

德国目前的限制措施是，截至8月31日，禁止举行大型公众活动。此前，有啤酒节的商贩提议，举办一个迷你版的啤酒节，仅对慕尼黑及周边地区居民开放。但这个建议遭到慕尼黑市政官员的否决。

慕尼黑啤酒节是世界上最大的啤酒节。早在19世纪，该啤酒节就曾因为瘟疫原因而取消。因为霍乱，1854年和1873年没有举行啤酒节。另外，在世界大战期间和1923年的恶性通货膨胀之下，啤酒节也未能举行。