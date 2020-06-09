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    08:39, 09 六月 2020 | GMT +6

    突厥斯坦州2020年技能大赛正式开赛

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    哈通社/突厥斯坦/6月9日 – Worldskills Turkestan 2020技能大赛9日在突厥斯坦州正式拉开帷幕。

    据主办方介绍，共有319名来自全国各地的大学生参赛者参加了本次大赛的46个技能项目的比赛。

    大赛将持续10天的时间。

    主办方强调，该赛事旨在加强年轻人的实践训练和专业技能，形成富有创造力的劳动文化。

    赛事还将测试参赛者应用现代技术（包括信息和通信技术）的能力。

    此次赛事与往年的不同之处在于，突厥斯坦州对建筑行业的重视。

    赛事冠军获得者将获得推举参加全国大赛。在2019年于首都努尔苏丹举办的WorldSkills Kazakhstan – 2019第五届全国大赛上，共有17名来自突厥斯坦州的优秀选手赢得了4金2银2铜的成绩，位列奖牌榜第3位。

    哈萨克斯坦于2015年加入WordSkills International全球技能运动，并在同年成功举办首次全国大赛。

    值得一提的是，Worldskills比赛不仅提高工人的职业地位，同时是旨在促进专业化的非营利性运动。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 社会 突厥斯坦州 黄金储备
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