“戎装女士”艾莉米拉·莫勒达舍娃被选中参加“2020世界战士”国际比赛

哈通社/卡拉干达/6月29日--据哈萨克斯坦国防部陆军中央体育俱乐部新闻处消息，在2020年陆军国际运动会的框架内，近日在卡拉干达斯帕斯克训练场上举行了«世界战士»国际比赛的军人选拔活动，哈萨克斯坦国防部陆军中央体育俱乐部的运动员，国际定向越野大师艾莉米拉·莫勒达舍娃中尉参加了比赛。

根据比赛结果，将组成一支六人的团队。主要队伍是四个成员，其中包括一名女兵，另外两名是替补成员。

陆军女运动员介绍道：«团队成员必须有较高的体能，会射击，会使用冷兵器，以及准确投掷手榴弹，克服障碍课程，具有AK-74机枪从各个位置准确射击的出色技能。此外，还需了解军事历史，向评审委员会展示声乐、舞蹈、乐器演奏、朗诵、戏剧等领域的创新才能。»

值得一提的是，艾莉米拉·莫勒达舍娃中尉是哈萨克斯坦国家定向运动队的成员，2011年亚运会冠军，2013年（法国）和2017年（俄罗斯索契）世界军人运动会银牌和铜牌得主，在亚洲锦标赛和哈萨克斯坦锦标赛中多次获得奖牌，也是2016年«戎装女士»（Батыр арулар）竞赛中的获胜者。

【编译：阿拉依】