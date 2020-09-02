2020年度国情咨文：持续推动改革 实现经济复苏

哈通社/努尔苏丹/9月2日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫于9月1日在当天召开的议会上下两院联席会议上，发表了其上任以来的第二份国情咨文。

在这份国情咨文中，托卡耶夫总统就新冠全球大流行背景下，进一步完善国家治理、大力推动改革、加快经济多元化发展、提升本国经济的国际竞争力等方面做出规划。

精简政府人员结构提升公务员责任感

总统在国情咨文中指出，新冠肺炎大流行以及多数国家机关工作人员转为远程办公表明，国家机关能够而且有必要进行裁员。

因此，总统要求加快国家机关和准国有部门工作人员裁撤期限，至2021年完成裁员25%的任务，裁员节约下来的资金将用于提高公职人员工资水平。

«低收入的国家公务员系统对于社会而言其实代价昂贵，如果对此缺乏足够认识，将会导致反向选择、职责和主动性缺失等问题，最主要的后果是滋生腐败。为此，自2021年7月1日起将推行评分制，以加强国家公职人员的责任感和主动性。»总统说。

总统还指出，目前哈萨克斯坦仍有数十家国家公司和数千家国有企业。如果赋予这些企业部分国家职能，它们的经营活动就会带有浓厚的服务性、辅助性色彩。许多股份公司概念混淆，企业管理变成了额外的官僚程序。因此，必须继续对准国有部门进行改革。

持续推进国有资产私有化进程：国家不是最好的所有者

托卡耶夫总统在国情咨文中强调，政府必须制定新的私有化方案，国家只保留与社会架构以及维护国家安全有关的资产。

目前，国家机关、地方政府和国有控股公司还掌握着大约7000个国家项目。«众所周知，国家不是最好的所有者。»他说。

总统还提出了组建直属总统的竞争保护和发展署的要求。他表示，竞争政策至关重要，必须对竞争领域进行认真研究，为企业家创造公平的机会，坚决取缔市场垄断行为。要对所谓的«市场垄断者»进行深入调查，无论它是国有的还是私人的。

在今年年初，托卡耶夫总统曾要求将国有资产私有化所得的收入直接划入国家基金，并在进一步扩大私有化清单的同时，确保私有化进程的公正、公开和透明。

新经济政策的7项基本原则

托卡耶夫总统在2020年度国情咨文当中指出，漫长的石油«超级周期»已经结束，哈萨克斯坦应当做好迎接全新市场行情的准备。

他表示，经济发展应当致力于改善人民福祉，人民日益增长的公平分配收入增长红利和有效晋升社会阶层的需求理应得到满足。有鉴于此，必须在哈萨克斯坦建立起真正多元化的技术型经济。

为此，托卡耶夫总统提出了国家新的经济政策应遵循的7项基本原则：

1. 利益和责任公平分配；

2. 私营企业发挥主导作用；

3. 诚信竞争，向新一代企业家开放市场；

4. 发展生产力，提升经济复杂度和技术含量；

5. 开发人力资源，投资新型教育；

6. 发展绿色经济和保护环境；

7. 国家从自身优势和实际能力出发，作出合理决策、承担社会责任。

制定新的农工综合体发展规划

托卡耶夫总统在国情咨文中表示，现有的农工综合体发展规划即将完成，下一阶段政府应会同企业界共同制定全新的《农工综合体发展国家项目五年规划》。

总统指出，新的发展规划应确保重要社会民生食品自给自足，稳步提高数百万农村居民收入水平，将劳动生产率提高1.5倍，将农工综合体产品出口规模扩大1倍。

总统进一步提出，将巴伊杰列克国家控股公司与哈萨克斯坦国家农业控股公司合并，并将员工编制裁减一半。

总统表示，巴伊杰列克国家控股公司与哈农公司为农工综合体发展和产业化作出了显著贡献。当前形势发生了很大变化，机构改革是时代的要求，因此有必要将两机构合并，组建成立新的具有更强融资能力的开发性机构。

托卡耶夫总统表示，经过合并后的机构下属企业数量应减少一倍，人员编制削减50%。

政府将继续为中小企业发展提供广泛支持

托卡耶夫总统在国情咨文中指出，新冠大流行背景下，哈萨克斯坦的中小企业受到的冲击最为严重。

尽管为了消除负面影响，政府为70余万家中小企业提供了税收减免，还允许按照优惠条件延期还贷，但中小企业处境依然艰难。

因此，为向中小企业提供额外支持，总统已责成政府为受影响行业的中小企业各类现有贷款提供不超过6%的贴息，补贴期限为12个月，自3月16日实施紧急状态开始计算。

此外，哈央行正在实施特别计划，为受影响最严重行业的中小企业提供流动资金优惠贷款，原计划2020年内结束这一政策，考虑到当前的困难形势，已责成将该计划实施期限延长至2021年底，同时扩大政策覆盖范围，并免除2020年内中小企业租用国家机关和准国有部门不动产的租金。

总统表示，在当前形势下，维持就业和居民收入水平仍是绝对优先任务，为此，要减轻受危机影响最严重行业中小企业的社保负担，免除其2020年内应缴纳的社保费用。

托卡耶夫总统着重强调，无论从法律层面还是在实践中，都必须强调内容大于形式，常识和内容应当取代严苛的法律条款。

因此，政府必须改变监管政策基本原则，只有居民健康和生态环保领域需要国家调节。任何国家机构干涉企业经营活动、妨碍企业家工作的行为都应被视为对国家的严重犯罪。企业家遇到政府官员故意刁难时，应该勇敢地向检察机关反映。

总统强调，要继续加强对中小企业的支持，目标是到2025年将中小企业在GDP中所占比重提高到35%，从业人员达到400万人。

哈萨克斯坦将与投资者签订战略投资协议

托卡耶夫总统在2020年度国情咨文中表示，国家将与投资者签订战略投资协议。

总统称，政府在为行业发展提供支持的同时，将确定重点战略行业和优先出口领域，扩大支持政策工具。

对于战略项目，将提供包括实物补贴、优惠融资、部分担保、出口支持在内的一揽子支持政策。投资者的部分投资支出将通过税收抵扣来返还。

托卡耶夫总统指出，应要求国有和准国有部门以及矿产资源使用人实施保障性采购，确保整个项目实施周期法律条件的稳定，具体的支持水平将取决于项目投资规模和优先等级。

为锁定投资条件，政府将与投资者签订战略投资协定。这项工作应于年内在《恢复经济增长法案》框架内完成。

政府将在2021年4月前建立战略协议投资项目库。

充分发掘欧亚经济联盟和«一带一路»的潜力

托卡耶夫总统在咨文中表示，将设立直属于总统的战略规划和改革署。该部门将在动员全部社会人力资源的基础上，负责国家经济和社会发展计划的制定。

总统还在咨文中强调了巩固交通和过境运输优势的重要性，指出要充分利用欧亚经济联盟和«一带一路»倡议的潜力，促进哈萨克斯坦经济发展。

托卡耶夫总统表示，中亚地区在过境运输方面的竞争非常激烈，目前已经出现了新的运输项目方案，并可能会降低哈萨克斯坦的过境运输潜力。

有鉴于此，«光明大道»国家规划第二阶段应致力于强化哈萨克斯坦在过境运输领域的领导作用。应当通过实施突破性的基础设施项目、吸引其他国家和企业参与、提高服务水平和运输路线效率，不断提高自身竞争力。

未来几年内，哈萨克斯坦将吸引更多的国家和公司参与合作，提高过境运输路线的服务水平和运输效率。2025年之前将修复国内总里程2.4万公里的所有国家级道路，并实现完善的服务设施配套。

调整区域发展规划实现单一功能型城市复兴

托卡耶夫总统在国情咨文当中指出，由于哈萨克斯坦各地区经济发展、产业特色、生活水平和政府服务差异较大，因此在区域发展中，必须充分考虑各地区的各自优势。

总统进一步指出，我国南部和东南部地区集中着全国近一半的劳动力资源，当地的产业潜力亟待开发。创造高质量的工作岗位对于该地区发展至关重要。

除了传统的农业领域，还要关注农产品深加工行业，发展食品、纺织、建材和其他工业门类。

总统强调，工业化不仅对于解决社会问题、提高收入水平十分重要，还有助于构建民众的精神面貌，使其更加适应现代社会。

总统指出，要重新审视大型冶金企业所在地区的发展思路，包括东哈州、卡拉干达州和巴甫洛达尔州，这些地区应当成为技术密集型生产和技术服务的中心。

西部地区则应成为引资中心，重点建设石油化工综合体，发展高端产业链。目前，哈还远远未能跨过高端石化和天然气加工的产业门槛。

托强调，应当赋予单一功能型城市再次复兴的机会。城市产业支柱企业对此应负主要责任。没有它们的参与，这一任务无法完成。

总统还谈到了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）在经济发展中的作用。他指出，AIFC的潜力必须得到全面的开发，使其成为哈萨克斯坦吸引直接投资和证券投资的主要工具，帮助哈萨克斯坦实现经济复苏。

【编辑：木合塔尔·木拉提】