哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫2020年国情咨文（全文）

哈通社/努尔苏丹/9月8日 – 2020年9月1日上午努尔苏丹时间11时，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在当天召开的哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议上，向全体国民发表了2020年年度国情咨文。以下为国情咨文全文：





新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期



议会例行会议在这不平凡的时期召开。

哈萨克斯坦继续对抗威胁整个国际社会的大流行。我们动员了所有资源以保障哈萨克斯坦人民的生命和健康。在关键时刻哈萨克斯坦人民团结一心，共同抗疫。

抗击新冠病毒显著地表现出了我们人民的传统特点：互助、热心、愿携手面对前所未有的灾难。

我衷心感谢医务工作者、执法机构人员、军人、志愿者、企业家和全体国民。

你们是坚强和负责任的生动典范。我认为这是真正爱国主义的体现。

在这困难的条件下我们的主要任务是保持社会经济的稳定性、人民的就业和收入。

已采取了两套有效的反危机措施，暂时失去收入的450多万哈萨克斯坦公民获得了每人42500坚戈的援助。国家共计分拨了4500多亿坚戈。在邻国和许多发达国家都没有提供这种援助。

超过100万人领取了食品包。根据民族领袖、«祖国之光»党主席纳扎尔巴耶夫的的倡议，«我们在一起»基金会向超过55万个家庭提供了一次性财政支持。

大流行成为了所有国家的压力测试。在与病毒的斗争中面临着许多困难。局势或趋于稳定或出现新的暴发。

政府从所犯的错误中汲取了教训，能够更加有效地开展工作。最主要的是，我们没有向我们的公民隐瞒任何事情，告知了真实的损失，不管真相有多残忍。这使哈萨克斯坦有别于某些国家。

但是流行病状况的改善并不是放松警惕的借口。抗疫还在继续。根据世界卫生组织的预测，至少需要两年时间才能战胜疫情。

未来几个月将调动更多资源抗击疫情。我们为此必须做好准备。需要认真周到、提前地工作，而不是被动地«灭火»。所有决定都必须基于合理的预测。

政府正在引入精确的限制和自适应隔离机制。将制定对抗大流行的系统方案。

国家将履行社会和扶持经济领域的所有义务。国家基金为此拨款1万亿坚戈。

将继续实现社会支出和指数增长。至2023年计划为此拨款超过1万亿坚戈。

我们一定会克服当前的困难。但是我们决不能忘记在新的地缘政治现实中实现我们国家的长期发展。

目前世界陷入了一个世纪以来最严重的衰退。专家称，全球经济的恢复至少需要3到5年。

同时，未来领导国的竞争力正是在危机时刻和重大变化时代浮现。哈萨克斯坦必须在新世界中找到自己应有的地位。

得益于首任总统-民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫的远见卓识，为经济发展奠定了坚实的基础，哈萨克斯坦在世界舞台上获得了威信。

在新的世界秩序形成的背景下，我们必须大力推动改革，其根本是国家计划和五项制度性改革。

我们应确保我们公民的体面生活，保障其权利，巩固法治，并加强反腐败斗争。

那么我们的行动计划是什么呢？

一、建立新型国家治理模式

该领域应系统性地进行改革。

从改变国家治理方法、人事政策、决策体系、责任制度等做起。

在大流行和危机的条件下，现行的国家治理体系以最快的效率运行。完成任务需要时间和资源。但是在任何情况下都不能忽视将来。因此我决定组建直属总统的战略规划和改革署。

此前曾设立过类似部门并且顺利完成了所赋予的工作任务。现在该机构重新成为整个国家规划体系的中心环节。战略规划和改革署制定的改革方案必须是具体的、切合实际的，最重要的是，所有国家机构都必须完成。

正在成立最高总统改革委员会，其决定将成为最终决定。为了更加客观地评估快速变化的局势，统计委员会并入战略规划和改革署。

在国家治理体系中国家机构既是主要计划者，也是执行者，同时也是评估者。这是不应该的。

国家治理体系应确保动员所有人力资源并在计划、执行、评估等所有阶段使私营部门和社会成为合作伙伴。

应当停止制定充斥着大量数据指标的国家规划，转而采用更为简洁、能够为民众理解的«国家项目»形式，坚持目标导向，确保结果重于过程。

进行这样的根本性改革需要重新审视整个国家机关的工作。在改革的计划和实施中协调工作尤为重要。

改革国家公务员系统。疫情大流行和多数国家机关工作人员转入远程办公模式，表明国家机关能够而且有必要进行裁员。

我责成加快国家机关和准国有部门裁员工作，2020年裁员10%，2021年再裁员15%，2021年内完成裁员25%的任务。未来将根据本轮裁员的效果，并在考虑数字化进程的基础上，决定国家机关是否需要继续裁员。

裁员节约下来的资金将用于提高公职人员工资水平。低收入的国家公务员系统对于社会而言其实代价昂贵，如果对此缺乏足够认识，将会导致反向选择、职责和主动性缺失等问题，最主要的后果是滋生腐败。为此，自2021年7月1日起将推行评分制，以加强国家公职人员的责任感和主动性。

我们迫切需要具有新见解和新举措的专业性人才。国家公务员系统不应成为封闭的阶级。

同时，重要的是要确保连续性和制度性，同时保持专业性和道德性要求。我想谈下关于责任秘书制度的问题。

在实施该制度时本认为责任秘书可以代替部长处理行政和人事工作，保障机关的稳定性。但是实际上并没有达到这个设想。而且部长和责任秘书之间常常缺乏相互理解。这影响了共同事业。

由总统任命的部长应负责这一切。政府各部委将取消责任秘书的职务，其职责将直接由部门领导承担。

为落实上述建议我责成至今年年底对国家公务员系统立法进行一系列修订。

还应重新审议法律规范制定的问题。

限制期间法律体系的滞慢产生了«瓶颈效应»。不得不实行紧急状态和采取所谓的«紧急法令»。但是这些措施不能成为危机局势的系统性应对方案。

主要问题在于行政部门对立法的过度监管。我们要求部长和地方州长，但他们的权力受到详细法律法规的限制。这不仅妨碍了国家的工作，而且也给议会增加了负担。议院不得不细化法律法规，这可能成为行政部门的职权范围。

在瞬息万变的世界中，缓慢作出决策是对国家安全的威胁。因此，在法律政策概念的框架内，应通过更改立法来确保各项法律细则的平衡。对此刻不容缓。

此外，亟需解决改善准国有公司的管理问题。

目前仍有数十家国家公司和数千家国有企业。同时这些大型的准国有组织属于股份公司，目的是确保盈利。如果赋予这些企业部分国家职能，那么它们的经营活动应是为国民和经济服务和辅助。

许多股份公司概念混淆，企业管理变成了额外的官僚程序。

因此，必须继续对整个准国有部门进行改革。其中一些决定我今天将会宣宣布，其他的将由政府向我提议。

二、新现实条件下的经济发展

漫长的石油«超级周期»已经结束，应当做好迎接全新市场行情的准备。

建立真正多元化的技术型经济不仅十分必要，而且别无选择。

经济发展应当致力于改善人民福祉，人民日益增长的公平分配收入增长红利和有效晋升社会阶层的需求理应得到满足。

因此新经济政策应遵循以下7项基本原则：

1、利益和责任公平分配；

2、私营企业发挥主导作用；

3、诚信竞争，向新一代企业家开放市场；

4、发展生产力，提升经济复杂度和技术含量；

5、开发人力资源，投资新型教育；

6、发展绿色经济和保护环境；

7、国家从自身优势和实际能力出发，作出合理决策，承担社会责任。

* * *

对于哈萨克斯坦来说最重要的任务是完全开发自身的工业潜力。

尽管在这一领域取得了成功，但我们尚未充分发挥国内市场的所有潜力，大约三分之二的加工产品是从国外进口的。

为确保国民经济的战略自给自足，需要紧急开发黑色金属和有色冶金、石化、汽车和机械工程、建筑材料、食品和其他领域新的再分配。

高效开发新的民族工业需要现代化的法律框架。

工业的调整和支持问题包含在许多不同的立法文件中。但是法律中没有确定目标，政策和措施之间缺乏相互联系。

制定了管辖特定部门或行业的若干法律，例如，《电力法》、《交通法》。

至今年年底应制定统一的《工业政策法》，将包含加工业发展的基本原则、目标和任务。

仍需采取具体措施支持工业。我们缺乏足够的系统性、完整的方案，因此总是把资源分散在大量的项目上。

政府将继续为行业发展提供广泛支持。同时，政府将确定重点战略行业和优先出口领域，扩大支持政策工具。

对于战略项目，将提供包括实物补贴、优惠融资、部分担保、出口支持在内的一揽子支持政策。投资者的部分投资支出将通过税收抵扣来返还。

重要的是国有和准国有部门以及矿产资源使用人实施保障性采购。

确保整个项目实施周期法律条件的稳定。

当然，这些并不是所有的措施。具体的支持水平将取决于项目投资规模和优先等级。

为锁定投资条件，政府将与投资者签订战略投资协定。

这项工作应于年内在《恢复经济增长法案》框架内完成。政府将在2021年4月前建立战略协议投资项目库。

同时，必须系统性解决制造业企业能够以可接受的价格购买国产原材料的问题。

我责成政府在年底前建立确保加工原料不间断生产的固定机制。

规范的采购对工业发展有直接效应。采购金额约为15万亿坚戈，占GDP的五分之一。政府和地方州长的任务是使这一潜力最大化。

根据我的指示通过了一项新法律，以改善国家机关的采购系统。但是，国有企业的采购仍是不透明的，普通企业家难以为其提供服务。

我责成至今年年底制定涵盖所有准国有部门采购的统一法律。所有受监管的采购应尽可能透明地进行，并且只能通过单一采购窗口。

如果没有相应的执法实践，则立法方面的任何改进都将无济于事。

廉价和劣质进口商品假冒为国内产品并赢得采购竞争的情况并不少见。国内制造商名单和工业证明文件尚未成为假冒制造商的真正壁垒。

至今年年底政府应与阿特梅肯企业家协会共同提出关于提高哈萨克斯坦含量的具体提议。

我们的共同任务是五年内将加工业生产量至少提高1.5倍。

但是，如果仅依靠工业政策措施，工业化不可能取得重大进步。货币、税收和其他关键政策必须与实体部门的需求隔离开来。

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没有发达的农业就不可能创造具有竞争力的经济。

在该领域仍存在未解决的重要问题：如土地使用受限，缺乏可用的长期资金以及专业人员短缺。

迫切需要采取措施来提高生产率，摆脱原材料领域和发展仓储和运输基础设施。

哈萨克斯坦可以创建7个大型生态系统：肉类、水果、蔬菜、糖、谷物、油料作物、乳制品的生产和加工。需要密切关注水产业。大型项目应作为创造附加值的核心要素扮演关键角色。

在纵向合作的框架内，还应有效利用个人副业的潜力。个体农业经济可为数百万村民提供收入。需要让他们参与建立区域粮食中心。

我们需要关注横向合作的潜力。否则农工综合体的发展不会取得突破。分散的个体农业经济实际上处于生存的边缘。这涉及到了高生产率、产品的质量和按时供应商品。这导致了其低竞争力和进口产品的主导地位。

合作时保留土地和资产的所有权，同时协助大多数农户采购原材料、生产和销售产品。众所周知，辛苦的农村劳动力被廉价地定价，而经销商获得了主要利润。因此，应在补贴和税收优惠的框架内，制定一系列措施以促进农村地区的合作。

另一个重要的问题。至明年年底《土地法》中关于农业土地使用的某些规范的暂停将终止。

我们的土地不会出售给外国人。但是，政府不得不制定其他形式的计划，使农业土地参与到经济周转。这对农业部门的投资至关重要。

农工综合体的系统性问题是缺乏专业人员，以及农业科学发展水平低下。执行机构需要采取果断措施。

技术过时的灌溉系统是一个严重的障碍。水分损失达到40％。对于缺水的哈萨克斯坦来说，这样的指标是不允许的。必须确保这一领域的法律法规监管，并为引进现代技术和创新制定经济促进措施。

现有的农工综合体发展规划即将完成。我责成政府应会同企业界共同制定全新的《农工综合体发展国家项目五年规划》。

主要任务是：

确保重要社会民生食品自给自足；

稳步提高数百万农村居民收入水平；

将劳动生产率提高1.5倍；

将农工综合体产品出口规模扩大1倍。

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发展物流运输综合体十分重要。

已成功实施«光明之路»规划的第一阶段，根据辐射性原则将国家首都和各地区连接起来。已经形成了运输体系的新基础设施框架，确保哈萨克斯坦融入全球运输走廊，哈萨克斯坦作为欧亚连接枢纽的历史地位得以恢复。

但是该领域的竞争非常激烈。中亚地区出现了新的运输项目方案，可能会降低哈萨克斯坦的过境运输潜力。

«光明之路»国家规划第二阶段应致力于强化哈萨克斯坦在过境运输领域的领导作用。

应当通过实施突破性的基础设施项目、吸引其他国家和企业参与、提高服务水平和运输路线效率，不断提高自身竞争力。

任务是在2025年前完成全部2.4万公里国家级公路的升级改造。

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中小企业正在经历困难时期，它们受到的冲击最为严重。

为消除负面影响，政府为70余万家中小企业提供税收减免，允许按照优惠条件延期还贷，但中小企业处境依然艰难。

为向中小企业提供额外支持，已责成政府为受影响行业的中小企业各类现有贷款提供不超过6%的贴息，补贴期限为12个月，自3月16日实施紧急状态开始计算。

央行正在实施特别计划，为受影响最严重行业的中小企业提供流动资金优惠贷款，原计划2020年内结束这一政策。

考虑到当前的困难形势，我责成将该计划实施期限延长至2021年底，同时扩大政策覆盖范围。为此，需要额外筹集2000亿坚戈资金，使总的资金规模达到8000亿坚戈。

同时，我责成免除2020年内中小企业租用国家机关和准国有部门不动产的租金。

当前形势下，维持就业和居民收入水平仍是绝对优先任务，为此，要减轻受危机影响最严重行业中小企业的社保负担，免除其2020年内应缴纳的社保费用。

营商环境领域亟需改革，现有监管体系依然繁冗，甚至具有卡特尔垄断色彩。

必须改变监管政策基本原则，只有居民健康和生态环保领域需要国家调节。

无论从法律层面还是在实践中，都必须强调内容大于形式，常识和内容应当取代严苛的法律条款。政府决定对中小企业暂停三年税务检查，为建立«干净»的监管制度提供了可能。

监管应当从建筑设计、医疗卫生、检疫认证等腐败最严重的领域开始入手。我责成在明年内制定新的中小企业经营活动法律法规。

我强调，任何国家机构干涉企业经营活动、妨碍企业家工作的行为都应被视为对国家的严重犯罪。企业家遇到政府官员故意刁难时，应该勇敢地向检察机关反映。

支持企业家还意味着要特别关注中型企业，因为中型企业包含了市场成功的关键要素。中型企业不仅面向国内市场，也要开拓国际市场，因此需要加强对它们的出口支持。

我责成政府启动旨在支持非原料性中型企业的«出口加速»计划，确保实现«从目标到结果»的全程支持。

要继续加强对中小企业的支持，目标是到2025年将中小企业在GDP中所占比重提高到35%，从业人员达到400万人。

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我们工作成功的最重要因素是重新调整«全覆盖的»国家政策。

必须重新审视货币政策。

我们遭遇本国和外国投资者对于坚戈的信任危机。经济单一化和汇率波动阻碍了外国投资进入，特别是在非原材料领域。

外汇市场和资本流动的管理也产生了负面作用，相当一部分出口收汇根本没有进入国内外汇市场，而是留在境外。政府和央行应当引导出口商出售外汇。

应当强化货币政策的对经济促进作用，现行的货币政策受到对外汇市场资金流向担忧的限制。银行不急于向实体经济发放贷款，因为它们完全可以在外汇市场或利用央行金融工具大获其利。

我要求采取措施，将流动性引向企业信贷，打击外汇市场投机行为。金融市场监管和发展署及央行的职能范围足以解决这一问题，期待年底前外汇市场情况有所好转。

消费者和企业之间的贷款失衡仍然是金融部门的不利因素。无节制的消费者贷款应受到法规的监管，这会带来严重的社会后果。公民缺乏金融知识不应成为向他们强加信贷产品的理由。

今年根据我的指示修改了立法和法律基础，切实提高了对借款人的偿还能力的审核标准。先前不受监督地发放消费贷款的小额信贷组织、当铺和其他金融机构都已受到国家法规的监管。但是风险仍然存在，特别是在危机和人民收入下降期间。

金融市场监管和发展署和央行需要采取其他监管措施，以增加信贷机构的责任，优化和降低贷款的边际利率。

必须提高民众对国家货币政策的信任度。我要求在央行体系框架内组建货币政策委员会，并吸纳独立成员参加委员会工作。

如果谈到居民收入二次分配的公平性问题，就应当制定易于为国民理解的税收政策。

目前，政府征收40余种各类税费，行政管理繁杂，而且具有明显的强制性色彩。

我责成政府同阿塔梅肯国家企业家协会，在议员团的参与下修订《税法典》及实施细则，目的是根本性地简化税收义务，最大限度减少税费种类。

我们还应该考虑将差别计税作为实现经济多样化和补充预算的补充工具。

在中小企业领域，我认为可以向受大流行影响最严重的企业家给予缴纳零售税的权利。

需要特别关注国际税收规则。他们应最大程度地刺激外国投资流入哈萨克斯坦并将利润再投资。

同时，需要严格监管转移定价和从哈萨克斯坦撤资的活动。据专家估计，国家约三分之一的GDP处于阴影之中——这是增加预算收入的巨大潜力。

税收和关税领域的数字化将在所有方面与«影子经济»作斗争。更何况正是影子经济助长了腐败。

因此，我责成重新调整财政部经济调查局的活动，重点是打击影子经济。

我们必须制定出一个精密的和负责任的新预算政策。应仅为优先领域和项目提供资金。货币过时期已经不再。需要制定关键预算系数和规则汇编。

为制定完整的方案，有必要引入所谓的«扩展预算»，除国家预算外，还应考虑预算外资金的财务状况。

新的预算计划系统应确保国家优先事项，并成为国家规划体系的从属部分。

国家机关应获得独立预算。这样可以有效完成任务并摆脱集体的不负责任和繁琐的工作。

但是，需求也应收紧。因此我责成加强审计委员会的职能。为避免利益冲突，应考虑通过议会的专门委员会而不是通过国家的预算委员会单独地制定筹资程序。

竞争政策至关重要，必须使竞争领域多样化，为企业家创造真正公平的机会，坚决取缔市场垄断行为。

众所周知，许多市场壁远非市场方法所致。企业家无法进入市场，如果他们成功进入市场，也将被迫服从私人垄断者。

反竞争的表现无处不在：煤炭、电力、石油产品、通讯、制药、机场服务、住房和公共服务以及物流等其他市场。

在各地区商业成功的主要因素通常是行政资源。

要对所谓的«市场垄断者»进行深入调查，无论它是国有的还是私人的。需要制定明确的规则：在什么情况下以何种形式，利润花费何处。需要强有力的公众监督。

需要整顿贸易交易，首先是在石油产品、电力和煤炭领域。模仿大型参与者的透明是不允许的。

因此我们需要强大的独立的保护和发展竞争的机构。我责成组建直属总统的竞争保护和发展署。

实现经济«去国有化»将为公平竞争发展发挥重要作用。

目前，国家机关、地方政府和国有控股公司还掌握着大约7000个国家项目。

众所周知，国家不是最好的所有者。

政府必须制定新的私有化方案，国家只保留与社会架构以及维护国家安全有关的资产。

在准公共部门，应继续减少行政管理人员，非生产性成本和多余的子公司。

巴伊杰列克国家控股公司与哈农公司为农工综合体发展和产业化作出了显著贡献。

当前形势发生了很大变化，机构改革是时代的要求，因此有必要将两机构合并，组建成立新的具有更强融资能力的开发性机构。

合并后机构的下属企业数量应减少一倍，人员编制削减50%。

在国际舞台上更加积极地促进我们国家的经济利益，以务实和专业性的方式捍卫国家利益。

为了国家福祉，必须最大限度地利用哈萨克斯坦参与欧亚经济联盟以及«一带一路»项目相关的巨大机遇。

在新的世界现实中吸引投资和促进哈萨克斯坦商品和服务出口的工作已成为政府的优先事项。

必须有效利用阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的潜力，使其成为哈萨克斯坦吸引直接投资和证券投资的主要工具。

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总的来说，GDP的抽象增长并不能造福于民，他们需要的是固定的工作岗位、良好的道路、医院和学校，优质的食品。

经济改革只有在能够提高公民的收入并保障更高的生活水平时才是合理的和得到支持的。我们都需要永远记住这一点。

三、平衡区域发展

必须对区域发展规划进行调整。

全国各地区经济发展、产业特色、生活水平和政府服务差异较大。因此，区域发展必须充分考虑各地区的各自优势。

要进一步开发南部和东南部地区的产业潜力，这里集中着全国近一半的劳动力资源，创造高质量的工作岗位对于该地区发展至关重要。

除了传统的农业领域，还要关注农产品深加工行业，发展食品、纺织、建材和其他工业门类。

工业化不仅对于解决社会问题、提高收入水平十分重要，还有助于构建民众的精神面貌，使其更加适应现代社会。这是民族竞争力的基本因素之一。

要重新审视大型冶金企业所在地区的发展思路，包括东哈州、卡拉干达州和巴甫洛达尔州，这些地区应当成为技术密集型生产和技术服务的中心。

西部地区则应成为引资中心，重点建设石油化工综合体，发展高端产业链。目前，哈萨克斯坦还远远未能跨过高端石化和天然气加工的产业门槛。

应当赋予单一功能型城市再次复兴的机会。城市产业支柱企业对此应负主要责任。没有它们的参与，这一任务无法完成。

近3000万人居住在哈萨克斯坦和俄罗斯边境地区，这里坐落着数个百万人口城市。与俄罗斯政府和组织密切协作推荐哈萨克斯坦的商品和吸引投资是开发哈萨克斯坦边境地区的一个非常重要的因素。

充分开发农村地区的潜力是一个非常重要的战略问题。将继续实施«农村—国家摇篮»项目，旨在解决农村地区最尖锐的问题。

新的区域发展方案可以更好地管理城市化进程，确保«移民潮»阶段化，避免大城市人口过多和社会紧张。

四、公民的社会福祉是重要的优先事项

公民的社会福祉首先和住房问题密不可分。

市场条件下公民住房的可及性基于其收入和独立解决该问题的能力。在我的指示下，政府已经研究了允许居民提前使用部分个人养老金存量的问题。

2021年，约70万统一社会养老金缴纳人可以使用部分个人养老金，用于购买住房、支付医疗或将其交予金融公司管理。我责成政府与央行至今年年底制定一切必需法律法规文件的并进行筹备工作。

这项改革也将有效改善劳动关系，激励缴纳养老金。

将向收入不足以独立解决住房问题的公民提供有效的社会支持。

自今年开始« 5-10-25»计划开始实施。为此拨款3900亿坚戈。政府必须不断监管该计划的执行情况。

排号等待分配住房的问题需要有效解决。目前地方政府正在为他们建立出租房。预算和采购程序时间较长，必须对该程序进行更改了。

资金不仅应用于建房、还应用于补贴租金。在第一年，这项措施的覆盖面将增加9倍，十万多个家庭将获得具体援助。我责成家庭银行（在住宅建设储蓄银行的基础上成立的）简化这项工作。银行行长承担个人责任。

«光明土地»计划个人住房建设正在缓慢进行。这主要是由于土地配套建筑工程进程较慢，因为根据法律，只有在有水和电力供应的情况下才能使用土地。

土地上的房屋不仅是住房，它还可以成为低收入公民、特别是多子女家庭的经济援助。政府和地方政府应通过公私合作伙伴关系为私人社会土地加快通讯建设。

我谨请各议员们«在职权范围内»解决这一重要问题。我们难道不能为村民提供他们负担得起的住房吗？难道不能促使雇主通过补贴成本建造出租房，并最终改善我们许多同胞的生活质量吗？

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家庭人口问题现状令人担忧。

目前，哈每6户家庭中就有1户没有子女。社会调查显示，20%的哈萨克斯坦人认为没有子女是离婚的重要理由。

联合国对哈萨克斯坦人口增长做出的预测与中亚邻国相比令人失望。我责成政府自2021年启动实施«焦虑婴儿»特别计划，将«生态»试管婴儿计划额度扩大至7000名，相当于目前额度的7倍。

应特别关注儿童安全和权利保护的问题。

我们进一步强化了针对未成年人的性犯罪行为的刑事责任。但是问题仍然很严重。

这类罪犯应受到更严厉的惩罚，不享受赦免和提前释放的权利。他们应被关押在安全级别最高的监狱中。

每个此类案件应在检察机关的特别监督下。社会和执法机构的不作为或疏忽将受到严厉惩罚。

总的来说，我们需要一种新的社会政策体系。

社会保障领域受17条法律和数十条章程管辖。这导致了监管的复杂性和分散性。造成了国家责任的模糊化，公民对自己权利缺乏理解。我责成政府着手制定《社会法典》。

需要采取措施发展社会支付数字化系统，为居民建立«数字化社会钱包»，并建立相应的商品生产体系。

我们的社会必须改变对劳动价值观念的认识，教导年轻一代重视劳动，

而不是将其划分为有声望的和无声望的。

遗憾的是，年轻人想要马上发财，普遍热衷在博彩公司投注，期待中大奖。经常在日常生活中贬损他们自己的工作的态度。

在这困难的几个月中，我们见证了工作的永恒价值。医护人员、公共事业服务人员完成了巨大的工作。这是一项真正的劳动壮举。国家不会忘记他们。

五、普遍素质教育

由于新冠病毒大流行，世界上绝大多数中小学生和大学生转向了远程学习。这需要完全不同的教学风格和内容。

政府在组织远程学习的失误众所周知。到目前为止缺少可行的在线平台。老师、学生及其父母不得不在WhatsApp上进行交流。迫切需要开发一个统一的在线教育平台，涵盖完整的教育过程所需的所有功能。

同时，素质教育意味着传统课程，与老师和同学的交流。因此，需要考虑学生返校的程序，在遵守流行病学的要求下接受传统形式的全日制教育。

这对学校来说尤其重要。

除了解决紧迫的问题，还必须制定系统性的措施保障儿童拥有平等的机会。我们的孩子都应接受素质教育，无论他们住在哪里和使用哪种语言教学。

我们教育的主要问题之一是教师工资低。

2021年1月起在现有基础上提升教师工资25%，并在未来三年内拨款1.2万亿坚戈用于提升教师工资。

我们需要在孩子入学前解决他们的全面发展问题。我责成至2025年100% 6岁以下的儿童都能接受学前教育和培训。

只建设国立幼儿园不能解决这个问题。我们需要吸引私人企业，寻找新的支持方式，包括债券融资机制。父母可以选择任何幼儿园或学校，并使用国家的债券支付。

有些专家认为，国家只对有天赋的中小学生提供支持，这会增加孩子之间的社会距离。这是不正确的。

因为国家将支持所谓的«普通»学校。这还将有助于缩小城乡教育差距。

为提高公民的知识和数字化水平，我责成政府制定《可持续教育发展纲要》。积极引入非正规教育的替代方案，承认自主教育结果和职业教育证书。

整个职业教育体系应调整为适应劳动力市场的需求。

着重培训新一轮的企业家。因此，应中学和大学开设《企业家基础》课程。

需要重点关注积极的具有创造力的年轻一代。

在财政资源短缺的情况下，完全由国家预算资助职业体育俱乐部是没有意义的。国家和准国有公司预算的数十亿坚戈低效支出。

应优先考虑大众体育、体育文化，当然还有儿童。在每个州以及大型区域活动中心都应该开设体育部。

必须恢复«儿童俱乐部»的活动，在那里儿童们可以掌握创造力和手工业的基本知识。

现代现实可能对于儿童来说不安全，所以他们的精力和好奇心必须朝着正确的方向发展。毕竟，孩子是我们国家的未来。我们将根据该标准评价地方州长的工作。

去年，我责成关闭只发放毕业证书的«虚假大学»。

由于有利可图的教育从业人员的抵制，这项工作很难进行。但是这个问题需要解决。总理应在特别管理下处理这个问题。

我也想谈一谈科学发展的问题。

在该领域需要借鉴国际经验制定新的方案。

我责成政府每年在世界领先科研中心为500名科学家提供实习，并为«青年学者»项目分配1000笔奖金以供科学家研究。

大型企业，特别是原料部门是科学提供资金和支持的重要来源。

目前关于扣除1％发展科学和技术的资本投资的规范并不透明。通常，这些资金只是在公司内部重新分配。我责成政府根据国家科学优先事项，确保通过预算集中收集和分配这些资金。

希望大企业可以赞助地区大学的科研活动。

我们需要单独制定国家科学技术发展的计划文件。首要任务是吸引科学来解决国家水平的科学应用问题。

六、发展卫生体系

我们从大流行危机中学会了很多。比如珍视医生的工作。因为医护人员曾经不受国家关注。

应该从财政上支持医生。我责成下半年在最近的预算修订中拨款1500亿坚戈，为医务工作者发放津贴。

我们不仅应该现在这样做，在危机期间做，更应该有系统做。至2023年，医护人员的工资将是平均工资的两倍。

药品供应问题已经得到了解决，但是国内制药业需要自给自足。所有基本药物和医疗设备必须在哈萨克斯坦生产。这是国家安全问题。从明年开始，我希望在这一领域取得具体成果。

医疗基础设施的发展也同样重要。

至今年年底，将建立13家新的传染病医院。至2025年，将建立20个大型现代化医疗中心，预计将吸引约1.5万亿坚戈的投资。

在民族领袖的倡议下，将在努尔苏丹市和阿拉木图市建立2个综合传染病研究中心。它们将成为我们医学的领航者，应用医学科学创新和发展的增长点。

政府需要对初级医疗保健体系进行根本改革，提高其灵活性，扩大居民，包括农村居民的可及性。

采取措施恢复偏远地区«移动医疗车»制度。为了在三年内创建有效的农村医疗保健，需要为所有农村居民点提供乡村诊室和医疗门诊。

大流行让我们深刻地认识到了培训少数专业的医生的重要性：流行病学家、传染病专家、复苏学家、肺病学家、心脏病学家。我责成政府对医护人员的编制做出长期（十年）预测。

进一步发展国家卫生保健的措施将使所有医疗组织充分配备必要的设备，将床位储备更新50％，更换陈旧的基础设施，人均预期寿命达到75岁。

七、生态和保护生物多样性

环境保护和生态发展在哈萨克斯坦议程中至关重要。整个文明世界都在关注这个问题，我们不应该远离主要趋势。

已经制定了新的《生态法典》草案，将解决许多系统性问题。我请议会在年底之前审议并通过这一重要文件。

我责成政府着手采取切实可行的措施来改善生态状况。应该批准关于保护和可持续利用生物多样性的长期计划。

5年内，将在国家储备林共种植20亿棵树，在居民定居点共种植1500万棵树。这将使国家绿化面积大规模扩大。

需在首都扩大建设绿化带。

需要从立法规范上保护哈萨克斯坦的国家公园和其他自然资源，以加强在该地区犯罪的公民的刑事和行政起诉。

对中小学生和大学生进行生态教育。旨在加强社会中的生态价值的生态计划Birge – taza Qazaqstan应系统地进行。

一个重要的任务是在国内积极发展生态旅游文化。

从中期来看，经济增长应变得越来越«绿色»。从现在起就要为«深度脱碳»打好基础。责成政府与科学界和私营部门合作，制定«绿色增长»一揽子建议。

政府和民间部门需制定野生动物保护法。对动物的态度衡量了任一国家的文明，而我们对此还远远没有做到。

八、保护公民利益的公平型国家

没有法治和保障公民的安全，就不可能成功地实现社会经济发展。

«倾听型国家»实质上是建设«公平型国家»的概念。仅仅听到和看到公民的问题是不够的，主要是正确并客观地回应他们。

需要进行大量工作来制定旨在保障公民利益的新标准。执法和司法系统在其中起着关键作用。必须进行改革。

现实在迅速变化。执法机构越多的使用先进的工作方式，他们越有可能适合国际惯例。

国家目前的情况对执法机构提出了新的要求，他们必须满足公民的要求。

但是，由于过去的惯性，执法系统的工作中仍普遍存在指责偏见。原来在很多情况下，公民不合理地介入到刑事诉讼中。

侦查犯罪的业务人员和做出程序决定的调查人员在同一上级下工作，其主要任务是查明犯罪并将案件提交至法院。但是，公民的权利和自由不应因为指控而受到损害。

检察行为却有些不及时。检察官只有在犯罪者被送上法庭之前才了解案情。

应以发达的经合组织国家为榜样，使犯罪领域现代化。我们需要一种保障及时保护公民权利并符合高国际标准的模型。我认为有必要在哈萨克斯坦引入三权分立的模式。

警察：识别犯罪、查明涉案人员、搜集并巩固证据。

检察官：对搜集到的证据进行独立评估，以制止侵犯公民权利的行为，防止无罪的公民参与刑事诉讼程序，支持法院起诉。

法院：对有关机构的控告进行审议，并对案件做出最终裁决。

这种方法将加强制衡体系，并在每个阶段有效工作。

我再次强调：默认情况下必须保障合法性和公平性。必须牢记，刑事案件中的错误将决定人的命运。

从2021年开始，在刑事案件中，检察官应依法负责就影响人权和自由的关键程序决定达成协议。

确保刑法和刑事诉讼法的稳定性。对其进行频繁的调整和变更将对法律应用产生负面影响，也会妨碍建立统一的调查和司法程序。

基于执法人员的便利，经常在没有适当分析和预测的情况下做出有关法律实施的决定。因此，有必要制定«行政»和«刑事»犯罪的新概念。社会和法律界将了解对违法行为进行的处罚。

在整个进步世界中，警察学院都是在服务模型的基础上发展的。我们也宣布了向这种模型的过渡，但是到目前为止，这项工作成果收效甚微。

应根据«在步行距离之内的警察»原则对地方警察部门要进行全面改革，地区稽查员将承担关键作用。

必须从法律上提高地区稽查员的地位，使其能够有效开展工作，并得到居民的认可和尊重，积极捍卫公民权利。

执法机构人员学会与人们进行公开对话非常重要。这一点应成为人员培训和遴选系统中的优先事项。

大家都了解了视频监控系统的发展，但与此同时，执法机构的办公室仍处于«盲区»。我责成在监狱机构、警察局办公室中安装视频监控。

需要对内务部系统进行重组，剥离其非核心业务，提高其工作有效性。

考虑到当今世界已进入自然和人为灾害多发期，有必要组建紧急事务部。

预防犯罪的工作中也存在着问题。需要重新调整检察院的监督工作，以有效解决公民和企业面临的问题。

在我们国家存在这样的情况，当可靠的投资者出现时，执法和监管部门便立即对他进行检查。政府和议会应立法保护企业免受执法机构的过度干预。

需要修改企业违反税收而承担刑事责任的现有门槛。

对注册企业家的任何调查行动只能在法院或检察官的批准下进行。

法治国家的一个重要标准是公平和公正。法院是辩论诉讼的，法官拥有不得起诉权。为此，必须保障律师和检察官的平等权。

加强公众对法院的信任是优先事项。只有国家和司法部门共同努力，才有可能实现这一目标。

司法系统不应成为封闭的机构。最高司法委员会和最高法院应积极招募新的专业人员来执行司法。司法系统需要税收、矿产利用、知识产权和公司法领域的专家。

应在媒体上报道法官的遴选，以便公众了解候选人的功绩。

还必须制定解决争端的可替代方案，使得在国家不参与的情况下达成和解。这些机构在发达国家运作良好。

十年前我们通过了《调解法》。但是直到现在，还没有一个国家机构参与其发展，还没有清楚的国家政策。这种情况应予以纠正。

正在成立总统办公室直属的执法和司法系统改革代表委员会。

反腐败斗争越来越系统化。重点关注腐败的原因，并且正在开展预防工作。

现在，有必要对国家机关和准公共部门的法规和工作流程进行反腐败分析，以查明腐败的因素。

同时，官员不能因害怕反腐败斗争被追究责任而丧失独立性、主动性和效率。

旨在支持公共监督制度替代国家监督，我们需建立相应的法律框架。我责成制定并通过《公共监督法》，确保国家机构和准公共部门对社会的开放性和责任制。

需要通过公共理事会参与采购委员会的工作来进一步提升的其作用。提议在准公共部门建立公共理事会。相关法案已在议会通过，并应在年底之前通过。

同时，公共理事会应广泛吸纳不同社会群体的代表。例如，需要为残疾人参与这种机构的工作创造必要的条件，国家始终特别关注这一点。

建立统一的信息资源库是极其重要的，包含准国有部门的财务和经济活动，预算资金的使用以及其他相关数据的信息。

公开国家机构决策的信息将促进与民间社会的建设性对话。本次议期结束之前希望通过关于信息公开的法案。

提议引入新的反腐败工具。从2021年起，对公务员、议员、法官的帐户所有权，现金和贵重物品在外国银行中的储存实行新的反腐败限制。

如果公务员或准国有部门的领导具有双重国籍，他们将被解雇。

有必要对《刑法》进行修订，以加强对执法人员、法官、行贿者和贿赂中介机构腐败的惩处力度。

假释不适用于犯有腐败罪的人。应严格遵守腐败罪犯终身不得从事公务员或准国有部门工作的规定。们必须在立法上建立保护举报腐败人员的制度。

采取新的措施保护人权是当务之急。

哈萨克斯坦和全世界一样，面临保护居民，特别是青少年免受互联网毒害问题，否则会导致悲剧性后果。采取立法措施来保护公民，特别是儿童免受网络霸凌。

需要加强其他保护儿童权利的措施，包括加入《儿童权利公约关于设定来文程序的任择议定书》。

完善国家打击酷刑的立法问题也至关重要。因酷刑承担刑事责任的文件应符合《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》。

打击人口贩运也在我们的议程上。在国际社会看来，哈萨克斯坦情况并不太好。执法机构需要改进调查此类犯罪的程序。他们必须受到法院的严厉惩罚。这项重要任务需要政府机构的协调行动。

我希望议会尽快通过相关法律。

九、数字化——所有改革的基本要素

数字化不是效仿流行趋势，而是实现国家竞争力的关键步骤。

首先，有必要消除数字鸿沟，确保所有公民最大程度地访问互联网和享受高质量的通信服务。今天，这与公路和电一样必需。

应向来自社会弱势家庭的儿童提供计算机和高质量的互联网。到今年年底，人口超过250人的村庄都可以访问互联网。

在向人们分配养老金和补贴时，他们面临了诸多问题：大量文件，手续繁琐。有必要将这些过程完全数字化。«数据»应该«奔跑»，而不是人。

我们必须努力在机构间协作以及与公民服务时放弃使用纸张。我责成在年底前取消需求最多的证书和纸质证明，通过数字信息来确认。

在地址、财产和其他类似证书上已经取得了良好实践。国家机关应以电子形式接受身份证、毕业证和驾驶证。

为简化电子服务，生物识别应在公共服务和私人企业中广泛使用。

使用«个人数据»应达到一个新的水平。提供统一的数据库系统，对其进一步开发是政府的主要任务之一。

由于许多国有及附属公司在IT行业中的支配地位，到目前为止这项工作还没有完成。

各部和地方政府还拥有信息和分析或IT机构，这些机构仅保护部门利益，却以整体战略为代价。

IT市场、工程和其他高科技服务的发展不仅能在国内创造附加值和就业岗位，此类服务还可以出口到国外。开发这种潜力至关重要。

IT行业与国家企业之间的协作是一个充满前景的领域。

大型的国有和私人公司在外国公司的开发和应用上花费了数百亿坚戈。政府需要在工业和IT行业之间建立互利合作关系，建立能够成为各行业数字生态系统驱动力的数字技术平台。

我们已经通过法律，允许哈萨克斯坦成为处理和存储«数据»的国际中心之一。

仅在过去的一年中，数字挖矿就吸引了超过800亿坚戈的投资。但是我们不能止步于此，我们应该将世界的数字巨头吸引到国家。其他国家也会这样做。

在五年内，徐奥使该行业的投资额达到5000亿坚戈。

十、公民参与国家治理

我们为«倾听型国家»的建设设定了方针。就像我说的那样，这种方案的本质不仅仅是国家机关对人民日常问题的回应。重要的是是政府与社会之间的持续对话。

社会信任国家理事会为社会对话的发展提供了新的动力。其使命是使国家对话进程制度化，从而实施了一揽子政治改革。

这其中包括：通过了具有民主本质的《和平集会法》，对《政党法》，《选举法》，《议会及其代表地位法》进行了修订，并对《刑法》进行了修订——第130条非刑事化，第174条人道化。在此对议会的高效工作表示感谢。

这仅仅是我们在政治领域进行改革的开端，其现代化将继续实施。实际上，必须改革所有国家权力机构。改革的主要目标是提高整个国家运作的效率。

如果我们真的想改善公民的生活，那么我们应该让他们参与改革进程。之后的政治改革应旨在使人民更广泛地参与国家治理。

民意调查显示，举行乡村行政长官的选举的需要增加。这一重要步骤应谨慎而一致地进行。必须清楚地了解该系统在实践中的工作方式。但是，不能无限期地推迟。

许多农村地区负责人的任期将于明年结束。提议举行乡村行政长官直选。

除了地方权力的选举权外，需要分立国家治理和地方自治的权利。

建设地方财政预算的模型至关重要。这不仅与«中央-地方»关系相关，还关系到地方内部资金的分配。

加强对批准地方预算的监督，因为资金有时不直接用于满足居民的实际需求。每年对同一条街道进行翻新，在形象建设上的无限制花费——所有这些只会引起公民的愤慨。

基础建设和社会倡议具有重大社会意义的支出，地区和居民点的预算应通过公共专业知识，包括使用在线调查进行。

必须增强地方自治的财政能力。为此有必要扩大农村地区产权并增加预算收入。这应当成为人民参与预算编制工作的下一阶段任务。政府将在今年12月1日前制定解决这一重要问题的法律基础和机制。

地方议会呼吁关注如何最佳利用地方资源。但是他们的意见经常被忽视。这已经是政治上的不合时宜了。

可以赋予地方议会收集签名和拟定请愿的职能，以开发地区或解决地方几十年来都未解决的问题。

需要加强地方议会审计委员会的工作,我责成政府和审计委员会制定一揽子相应的立法修订。

必须引入地方议会会议直播制度。民选代表的讨论内容和社会政治形象不应对公众保密。

建议逐步分立地方国家机构和地方自治机构的权力。

需要提高地方自治机构的地位。在做出具体决策时，地方议会应考虑他们对地方热点问题的看法。

另外，我们应该讨论城市自治问题。

启动了一项引入财产所有者联合会制度的改革。通过了相应的法律，所有公寓综合体将逐渐转换为这种管理形式。

改革旨在考虑居民对物业管理的看法，在维护和修理上支出资金的责任制。

政府和地方州长必须确保这项重要的改革得以实施。因为财产所有者联合会实际上是自治组织和自治机构的基本要素。

制定新的《地方自治发展纲要》正当其时。议会应在其基础上通过一揽子的法律文件。

必须承认，形式主义和效率低下仍然广泛存在于政府机构的工作中。公民被迫向中央政府请求解决当地问题，向国家元首投诉。

应将更多的权力和责任移交至地方领导人。

得益于社交媒体，地方无法解决的问题在全国范围内得到了传播。

有必要建立一个统一合法的在线请愿机构，以便公民提出改革和提议。必须完全保护该机构不受任何操纵。

政府必须与民间社会合作，制定法规和法律框架，并解决与这个重要项目有关的所有技术问题。

保护国家公民利益的最重要使命将继续由各政党承担。

«祖国之光«党用自己的行动证实了我们社会中主要政治力量的地位。该党的潜力将用于促进实施所有计划的改革。

同时，作为国家元首，我必须致力于发展真正的多党制。

我们没有停滞不前，我们正在逐步改善我们的政治体系，使之适应新的现实。我们的社会需要进行政治改革，因此一定会继续进行。

应该记住，民主的主要敌人是无知和民粹主义。我希望我们的公民支持改革，并在获得新的政治机遇后，不让社会陷入«伪政权»。

所有这些改革和变革的成功的前提是我们的团结、爱国主义和公民责任。

十一、新的民族素质

今天，我们面临着建立人民生存新模式、提高整个国家素质的任务。

我们需要适应个人和社会的新时代要求。

只有努力奋斗的国家才能在全球范围内展示其优秀的成就。

我希望我们的人民拥有更多优秀和模范的素质。

为了我们民族新素质的发展，我们的日常生活准则必须改变。

新的原则应在社会中占主导地位，新的准则应得到巩固。

«要拥有知识，就需要学习。要致富，就必须拥有事业。而对于权力而言，团结和凝聚力是必不可少的。对于这些需求，需要不懈地工作»，民族老师阿赫梅特·拜图尔森诺夫的这些话在今天具有现实意义。

第一，必须对二十一世纪的一代进行深刻教育。

第二，必须教导青年勤奋工作。

第三，任何事情都需要专业性。

第四，钢铁般的纪律和高度责任感应成为我们所有人的特点。

第五，一定不能偏离公平之路。公平是社会发展的重要条件。这种品质对国家和人民的命运尤为重要。

第六，我们需要培养诚实、节俭和团结等素质。我们都希望在哈萨克斯坦人身上看到这些品质。只有这样，我们才能建立一个竞争性国家和知识型民族。

新时代的国家知识分子的任务是树立新的民族生存原则，并为提高民族素质做出贡献。

更新的社会必须逐渐摆脱外来习惯。

奢侈和富丽堂皇不会给社会和个人带来福祉。不负责任，漠不关心，粗心大意可能导致整个国家的悲剧。空话和自吹会阻碍社会的发展。伟大的阿拜写道：«……谎言，诽谤和骄傲掩盖了真相»。这个问题在今天也拥有现实意义。

我们必须向每个公民灌输伟大的价值观和崇高的劳动理想。

应在我国巩固«负责任的国家——负责任的社会——负责任的个人»制度。

尊敬的同胞们！

国家面临着艰巨而复杂的任务。任务的成功解决需要创新的方法和思维，全民团结和相互支持。

我们的战略路线很明确。我们深知我们的问题和缺点。

今天，我向整个社会提出了在危机情况下国家的行动计划。改革的最终成功取决于我们每个人。

每个人都应该改变自身。时代的挑战迫使我们不断发展、完善，变得更强大。个人都是自己幸福的铁匠，我们共同为国家创造幸福的未来。

每代人都面临着不同的挑战。不断克服命运的所有挑战贯穿我们的历史。我们的人民有能力并做好准备解决最困难的任务。

我们这一代人实现了我们人民关于独立的长期梦想和抱负。明年是哈萨克斯坦独立30周年。这是主权哈萨克斯坦重要的里程碑。这是一个新的历史时期的开端。

我们对国家的未来负有巨大责任。

我们将团结一致，克服一切挑战，实现所有目标。

我坚信我们可以一定做到。

【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】