哈拉哈特·巴山诺娃将代表哈萨克斯坦参加2020年欧洲青少年歌唱大赛

哈通社/努尔苏丹/9月27日 -- 2020年欧洲青少年歌唱大赛（Junior Eurovision）哈国区域资格赛的决赛日前圆满结束。

据24.kz网站消息，2020年欧洲青少年歌唱大赛（Junior Eurovision）哈国区域资格赛的决赛日前以线上形式举行，来自全国各地的12名优胜选手参加了资格赛总赛。

根据比赛结果，阿拉木图州的哈拉哈特·巴山诺娃赢得了哈区资格赛总赛冠军。

比赛中，巴山诺娃演唱的歌曲名叫《Forever》，她将作为哈萨克斯坦的代表参加 2020年欧洲青少年歌唱大赛。

根据此前的报道，哈萨克斯坦哈巴尔电视台在2016年成为了欧洲广播联盟（EBU）的成员，因此使哈国拥有了参加该项赛事的资格。

今年的赛事得到了哈萨克斯坦文化和体育部的大力支持。

欧洲青少年歌唱大赛创始于2003年，首届在丹麦的哥本哈根举办。赛事允许9~14岁之间的青少年歌手参赛。

今年的欧歌赛总决赛将在2020年11月29日举行。

哈萨克斯坦歌手丹妮莉亚在2018年曾参加这项赛事并获得第六名。