美英德三科学家共享2020年诺贝尔物理奖

哈通社/斯德哥尔摩/10月6日 —— 据外媒综合报道，2020年诺贝尔物理学奖6日晚正式揭晓。

来自英国的罗杰·彭罗斯（Roger Penrose、89岁）、德国的莱因哈德·根泽尔（Reinhard Genzel、68岁）和美国的安德里亚·格兹（Andrea Ghez、55岁）共同获得今年的诺贝尔物理学奖，以表彰他们在黑洞方面的研究。

据了解，格兹是自1901年颁发第一个诺贝尔奖以来获得物理奖的第四位女性。

评奖委员会表示，这三人因“他们对宇宙中最奇特的现象之一，即对黑洞的发现”而获奖。

“今年获奖者的发现为致密和超大质量物体的研究开辟了新的领域。但这些奇异的物体仍然提出了许多问题，需要得到答案，并推动未来的研究。不仅是关于它们内部结构的问题，还有如何在黑洞附近的极端条件下检验我们的引力理论的问题。”诺贝尔物理学奖委员会主席大卫·哈维兰德说。

据报道，三名科学家将分享1000万瑞典克朗（约152万新元）奖金，彭罗斯将获得其中一半奖金，根泽尔和格兹将共享另外一半奖金。委员会说，彭罗斯表明了“广义相对论导致黑洞的形成”，而根泽尔和格兹发现了“一个不可见的和极其重的物体支配着我们银河系中心的恒星轨道”。