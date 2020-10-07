气象组织：2020年南极臭氧空洞“又大又深”

哈通社/日内瓦/10月7日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织今天表示，近年来，地球南极上空每年出现的臭氧层空洞都是历来最大和最深的。分析表明，目前的空洞已达到其最大范围。不过这并非由于人类排放了过多的消耗臭氧层化学物质导致，而主要由于南极寒冷的涡流气旋造成。

2020年的南极臭氧空洞自8月中旬开始迅速增长，并在10月初达到约2400万平方公里的峰值。现在这一空洞面积为2300万平方公里，高于过去十年的平均水平，并遍及南极大陆的大部分地区。

气象组织的全球大气监视计划与哥白尼大气监测服务局、美国国家宇航局、加拿大环境与气候变化局以及其他合作伙伴密切合作，密切监测地球的臭氧层，从而保护人类免受太阳有害紫外线的伤害。

美国国家宇航局的《臭氧观察》报告称，10月1日记录到的多布森单位值最低，为95。

多布森单位(DU)是用于衡量大气中臭氧柱状密度的单位。英国物理学家和气象家戈登·多布森(Gordon M. B. Dobson)建造了第一台度量臭氧柱状的仪器，这一计量单位因而以他的名字命名。

每年南极臭氧空洞发展的程度存在很大差异。 2020年的臭氧洞类似于2018年的臭氧洞，当时也出现了也一个相当大的空洞，并且可以肯定的是，南极臭氧空洞在过去十五年左右的时间里一直居高不下。这凸显了继续执行《蒙特利尔议定书》的必要性，以禁止消耗臭氧层的化学物质的排放。

《蒙特利尔议定书》禁止排放消耗臭氧层的化学品。自从禁止使用卤素碳化合物（halocarbons）以来，臭氧层已逐渐恢复，数据清楚地表明了臭氧空洞面积减小的趋势。

世界气象组织 /联合国环境规划署于2018年发布的最新《臭氧消耗科学评估》报告得出结论，南极洲的臭氧层处于恢复中，到2060年有可能恢复到1980年前的水平。

世界气象组织的分析认为，2020年的大型臭氧空洞是由强大、稳定且寒冷的极地涡流驱动的，该涡流使南极洲上空的臭氧层温度始终保持低温。

臭氧层的消耗与平流层的温度直接相关。这是因为在对臭氧的化学破坏中起重要作用的极地平流层云只有在-78°C以下才形成。

在南半球的春季（8月至10月），南极上空的臭氧洞规模增加，在9月中旬至10月中旬往往达到最大规模。当南半球春季后期大气平流层的高温升高时，臭氧消耗会减慢，极地涡流减弱并最终破裂，到12月底，臭氧水平恢复正常。