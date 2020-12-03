气象组织：2020年将为有记录以来最暖年份之一

哈通社/日内瓦/12月3日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织最新发布的一份报告显示，气候变化在继续无情地前行，2020年将成为有记录以来最暖的三个年份之一。此外，2011-2020年将是有记录以来最暖的十年。

这份名为 “2020年全球气候状况” 的临时报告指出，2020年，海洋热量处在创纪录的水平，全球80%以上的海洋均在某些时段经历了海洋热浪，对已因吸收二氧化碳而遭受更多酸性水域的海洋生态系统产生了广泛影响。

报告汇集了数十个国际组织和专家的贡献，展示了极端高温、野火和洪水等高影响事件以及创纪录的大西洋飓风季如何影响了数百万人、加剧了新冠疫情对人类健康和安全以及经济稳定的威胁。

该报告称，尽管实施了针对新冠大流行的封锁措施，大气中温室气体浓度仍在持续上升，鉴于二氧化碳在大气中寿命较长，地球在未来几代人的时间里将进一步变暖。

非同寻常的一年

气象组织秘书长塔拉斯表示，2020年全球平均气温将必定比工业化前(1850-1900)水平高出约1.2 摄氏度 。

他指出，今年是有关气候变化的《巴黎协定》签署五周年。气象组织欢迎各国政府最近做出的减少温室气体排放的所有承诺，因为目前尚未走上正轨，还需要更多努力。

塔拉斯表示，创纪录的温暖年份通常与强厄尔尼诺现象同时发生，2016年就是如此。人们现在正在经历拉尼娜现象，它对全球气温有降温作用，但还不足以遏制今年的高温。尽管目前有拉尼娜条件，但今年已经出现了接近历史纪录的高温，与之前2016年的记录相当。

他强调，不幸的是，2020年对气候而言又是非同寻常的一年。陆地、海洋，特别是北极都出现了新的极端温度。野火吞噬了澳大利亚、西伯利亚、美国西海岸和南美的大片地区，烟羽弥散全球。大西洋上飓风数量创了纪录，其中，11月中美洲史无前例出现了连续的4级飓风。非洲和东南亚部分地区的洪灾导致了大量人口流离失所，数百万人陷入了粮食不安全的境地。

2020年的报告基于1月至10月的气温数据。最终报告将于2021年3月发表。报告结合了来自各国家气象和水文部门、区域和全球气候中心、以及多个联合国机构和合作伙伴提供的信息。