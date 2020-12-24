哈国家经济部发布2020年工作总结

哈通社/努尔苏丹/12月24日 -- 2020年，哈萨克斯坦和全球其他国家一样，遭受疫情蔓延、油价下跌、外需萎缩«三重打击»，经历了商业活跃度下降的艰难时期。为消除负面影响，哈国家经济部制定出台大规模的反危机措施，旨在确保国家社会经济稳定发展。

一是在实施国家紧急状态期间，接连通过两套旨在稳定经济和救助民众的紧急措施（3月23日和31日）。反危机措施总规模达到5.9万亿坚戈，主要用于保障就业、为失去收入人群支付月度补贴、支付社保费用、建设住房、弥补预算税收损失等。为1.25万家企业主提供延期还本付息优惠政策，为企业提供流动资金优惠贷款，1年内为现有贷款降息。超过70万家企业获得总额达1万亿坚戈的税收减免，3.7万个项目获得融资支持。

哈国家经济部继续实施居民支持计划，超过460万人获得收入补贴，向超过100万人发放食品及生活用品套装，约180万人享受延期还本付息优惠政策。启动实施新的《就业路线图》，累计为19万人解决就业问题，目前仍保留11.4万个就业岗位。

二是实施2020年年底前恢复经济增长的综合计划（5月20日）。综合计划包括支持行业发展的财政和非财政措施，涉及税收减免、扩大信贷投放、发展基础设施、支持国内生产、支持企业经营和保障就业等。相关措施主要用于支持在危机中受冲击最严重的行业，包括制造业、矿山冶金、农业加工、建筑、民航、物流、旅游，以及所有服务行业。为实施上述措施，6月份通过包括税法在内的首批法律修正案。第二批法律修正案目前正在议会审议。

总体来看，由于采取有效的反危机措施，哈萨克斯坦得以消除危机负面影响，避免陷入深度衰退。哈政府相关工作得到标普、穆迪和惠誉等国际评级机构的积极评价。3月以来，国际评级机构下调了全球约60%国家的主权信用评级，但均维持哈主权信用评级不变（标普BBB-；穆迪Baa3；惠誉BBB）。

2020年，哈国家经济部继续实施«乡村—国家摇篮»项目，推进各类乡村基础设施现代化。

哈国家经济部在国家治理体系中积极引入项目管理模式。作为有效的管理工具，项目管理模式在世界各国得到越来越广泛的应用。特别是在需要动员和合理使用资源的情况下，采用项目管理模式显得尤为迫切。

2020年初，哈国家经济部采取一系列措施，将居民有偿服务价格涨幅从原计划的15.5%压缩至0.5%，累计为居民节约支出达270亿坚戈。实施紧急状态期间，居民有偿服务价格平均下跌7.4%，累计为居民节约支出10亿坚戈。

【编辑：木合塔尔·木拉提】