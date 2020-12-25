哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布2020年工作总结

哈通社/努尔苏丹/12月25日 —— 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部近日发布2020年工作总结。

2020年1-11月，哈萨克斯坦基础经济部门保持增长态势。尽管GDP整体增速放缓，制造业仍增长3.3%，成为拉动经济增长的主要驱动力。

1-11月，机械制造业增长16.4%，主要得益于汽车及其他运输工具、电子设备、机械设备产量大幅增长。有色冶金业增长2.2%，黑色冶金业增长0.4%，制药业增长39.5%，轻工业增长15.5%，纺织品、服装、皮革制品产量均实现增长。

疫情蔓延和航线停飞极大冲击民航业发展。今年以来，民航业克服困难，提升飞行安全水平，努力实现预定目标。目前，国内定期航班已完全恢复，先后开通与土耳其、韩国、阿联酋、白俄罗斯、乌克兰、德国、荷兰、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦斯坦、埃及、俄罗斯、马尔代夫等12国的国际航班，开通国际航线19条，每周执飞54个班次。随着疫情形势好转，将继续推动国际航班恢复工作。

突厥斯坦国际机场于年内竣工投运，成为哈萨克斯坦独立以来首个新建机场。2020年12月1日，“飞狮”廉价航空公司首次执飞突厥斯坦至努尔苏丹城际航班。突厥斯坦机场将加入“开放天空”计划，对外国航空公司开放。

公路建设方面，年内完成国家级、地方级公路维修改造9900公里，2021年计划维修改造公路5400公里。正在对5800公里国道进行加装收费系统改造，计划明年投入使用。

建筑和市政建设领域，“光明宅基地”国家规划项下，2020年计划新交付住宅1410万平方米，约合15万套。1-11月，已有1210万平方米住宅交付使用，同比增长9.3%，建设完成住宅10.61万套，其中私人住宅3.77万套，国家建设住宅1.76万套。2020年启用统一的全国住房申请系统，对住房申请名单进行优化处理，监督申请审核和住房分配，通过移动应用程序向民众发送信息，提高申请系统的透明度和便利度，申请办理时间由30天缩短至15天。

陆运方面，自3月15日实施紧急状态起至今，国内和国际铁路货运保持畅通。截至目前，紧急状态期间停运的129对国内客运列车已恢复开行93对；39对客运列车仍暂停开行。3月17日至8月30日，暂停国际和国内公路客运，自8月31日起开始恢复国内客运。实施紧急状态和隔离限制措施期间，全国最大限度保障国际运输线路稳定运行，防止供应链中断。尽管如此，货运量较上年同期出现下滑。1-10月，哈萨克斯坦实现货运周转量270万吨，同比下降7%。

水运方面，哈国境内阿克套和库里克两大港口总吞吐能力约为2700万吨。前11月，经上述港口转运货物480万吨，同比下降9%。经库里克港口完成车辆滚装运输1.37万辆，同比增长120%，滚装运输量创历史新高。考虑到粮食出口增长趋势，库里克港计划自明年起建设粮食码头。