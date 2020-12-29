2020年哈萨克斯坦电商市场快速发展

哈通社/努尔苏丹/12月29日 —— 2020年暴发的新冠肺炎疫情对哈萨克斯坦多个行业造成严重影响，电子商务市场则在疫情条件下实现迅猛发展。据贸易和一体化部评估，2020年哈萨克斯坦电子商务市场将达到9000亿坚戈（约合21亿美元）。

疫情之下的电子商务

贸易部副部长阿塞勒·詹纳索娃表示，电子商务作为优先发展方向，今年在疫情条件下实现爆发式增长。上半年实施紧急状态期间，商业娱乐中心和商场被迫停业，民众被要求居家隔离，客观上带动电子商务发展和居民消费习惯改变。

“数字哈萨克斯坦”协会指出，隔离限制措施为电商发展注入新的动力，因为中小企业迫切需要开发商品销售渠道。根据该协会与普华永道公司联合开展的分析研究，2020年前9月，哈电子商务交易总额为3820亿坚戈，较上年同期（1980亿坚戈）增长92.9%。其中， Kaspi商店销售额同比增长130%，用户量增长105%。据俄罗斯电商企业野莓公司（Wildberries）统计，1-10月，公司在哈销售量同比增长234%，销售额增长172%，在哈用户数量增长3.4倍。

网购偏好的变化

詹纳索娃表示，疫情暴发之前，哈国居民网购的主要商品包括电子产品、化妆品、服装和小家电。畅销商品包括化妆品和香水、移动电话、汽车零配件、电脑、服装和鞋类等。疫情条件下，理发器、电子秤和厨房秤、跳绳和哑铃、烘焙模具等商品销量飙升。实施隔离措施期间，药品和食品网购销量明显增长。

野莓公司统计显示，疫情暴发初期，哈居民纷纷抢购通心粉、罐头、谷粒、消毒剂、口罩和一次性手套。随着疫情发展，居民开始适应新的生活方式。居家办公带动连帽衫、T恤衫、睡衣、拖鞋等销量大幅增长。居家锻炼推动运动垫、哑铃和其他运动器械销量攀升。许多人要在家中做饭，厨房用品、多功能烤箱、面包机等商品受到青睐。

实施隔离措施期间，kaspi.kz在线商店的家居和郊外别墅用品需求增长。哈居民更多购买运动、旅游、建筑、维修、休闲和书籍等物品，以及美容和健身类用品。理发器、电子秤、自行车与手机、笔记本、家用电器、轮胎等传统产品一起，成为销量排名前20位的热销商品。

网购十大热门商品

总体来看，网购用户更多转向购买个人健康、家居烹饪、护理保养等产品。根据野莓公司发布的网购热门商品清单，1-2月，哈居民网购前十大热门商品包括尿布、睫毛膏、护理化妆品、洗涤剂、沐浴用品、湿巾、裙装、裤装、袋装米面、粉底等。疫情暴发后，哈居民网购商品种类发生变化。4-6月，十大热门网购商品包括卫生和消毒用品、一次性口罩、果酱、睫毛膏、纸尿裤、美甲产品、护理化妆品、面粉、调料、厨房洗涤用品等。

每单金额和地域分布

据«数字哈萨克斯坦»协会和普华永道联合开展的分析，尽管哈居民受疫情影响财务困难，网购单笔消费金额较往年仍出现大幅增长。2020年二季度，网购平均单笔金额为20365坚戈，较上年同期（14866坚戈）增长37%；三季度平均单笔消费金额达到26107坚戈。

从地域分布看，阿拉木图、努尔苏丹、奇姆肯特、乌斯卡曼等大城市网购消费居前，中小城市网购需求亦呈上升趋势。据kaspi商店统计，4月份进行免费送货活动期间，未进入前15名的偏远地区网购份额增长20%。

网购市场前景可期

据贸易部统计，2020年1-11月，哈萨克斯坦电子商务市场规模达到8790亿坚戈，全年交易额将突破9000亿坚戈。詹纳索娃认为，后疫情时代居民仍将保持网购习惯，并将出现一批新的电商企业。她表示，实施隔离措施期间，居民体会到在线购物和送货上门的优势。疫情周期性暴发，可能导致商业设施周期性停业成为一种新常态，传统企业除发展线上销售外别无选择。新企业的加入将使市场更加多元，对于参与者和消费者而言更具吸引力。

“数字哈萨克斯坦”协会表示，通过提供送货上门等服务，在线商店和卖家能够最大程度降低感染风险，并满足居民商品消费需求，而转入电商模式的企业能将持并创造就业岗位。疫情不仅为电商发展注入动力，也在改变电商业态本身，部分商业模式正在逐步退出市场。哈贸易部正在实施审慎监管，旨在保持电子商务良好发展态势。该协会同时指出，为满足偏远地区消费者需求，保障互联网接入的问题仍然十分突出。哈政府正在加强该领域工作，未来有望使偏远农村尽快开通电子商务、远程教育、网上银行业务，享受电子政务服务。