哈萨克斯坦央行2020年工作总结

哈通社/努尔苏丹/12月31日 —— 哈萨克斯坦国家银行近日发布2020年工作总结。

2020年，新冠肺炎疫情给哈萨克斯坦经济带来巨大冲击。防疫隔离措施导致哈国经济活跃度降低，国际油价暴跌使哈能源行业承压。为缓解疫情负面影响，哈萨克斯坦积极采取扶持民生、支持实体经济和金融部门的多项措施。

为支持企业发展，央行会同金融市场监管和发展署，采取贷款延期偿付和为困难企业再融资等系列措施；为支持银行业发展，弥补因防疫隔离和延期还贷造成的额外损失，金融监管机构启动审慎监管机制，临时放宽银行资本充足率和流动性要求，作为逆周期调节措施，缓解疫情负面影响。随着经济活力复苏，金融监管机制将逐步恢复正常化，回归疫情之前状态。

为落实国家支持措施，央行为企业提供融资支持，推动实施多项规划。包括：

企业优惠贷款计划

经过遴选，共有12家二级银行参与该计划，资金总规模达8000亿坚戈。银行为企业提供优惠贷款，用于补充流动资本，贷款期限12个月，年利率不高于8%。该计划实施期限已延至2021年底。截至12月4日，共收到各类贷款申请2395份，申请资金额度5762亿坚戈；累计为1371家中小企业发放贷款4690亿坚戈。

优先项目贷款机制

通过哈萨克斯坦稳定基金和国家统一养老储蓄基金为优先项目提供融资，资金总规模为1万亿坚戈。其中，农业加工项目3000亿坚戈，农业生产项目3000亿坚戈，制造业和服务业项目4000亿坚戈。

“简单物品经济”规划

截至12月4日，参与银行共收到各类贷款申请1328份，申请资金额度9090亿坚戈；累计批准项目893个，总金额6455亿坚戈；累计发放贷款737笔，总金额4726亿坚戈，其中54.2%为银行自有资金，45.8%为政策性资金。农业贷款公司收到贷款申请1969份，申请金额1085亿坚戈；累计批准贷款申请1893份，总金额940亿坚戈；累计发放贷款1842笔，总金额875亿坚戈。截至目前，农业贷款公司在“简单物品经济”规划项下贷款额度共计700亿坚戈，实际发放贷款648亿坚戈，执行率达到93%。央行累计购买二级银行和哈农业贷款公司债券2341亿坚戈。

2020-2021年就业路线图

央行于6月、8月分两批共拨款4000亿坚戈，用于地方政府基础设施建设项目融资。10月，通过国家统一养老储蓄基金额外拨付2000亿坚戈，作为第三、四笔资金。截至12月4日，上述资金总体执行率为94.8%。

2020年，金融机构通过大规模转向线上服务来维持客户关系。未来，多数大型金融机构将进一步完善线上服务模式，提升服务质量，拓展服务领域，提高决策效率。同时，商业网点与金融业一体化进程正在加速，有助于生产商、经销商和居民在同一平台办理金融业务，实现商品交易，保障金融业务稳定性。

世界银行预计，哈萨克斯坦经济将自2021年起逐步复苏。政府将继续全力扶持民生，支持企业发展。随着经济日趋稳定并恢复增长，未来政府将只扮演“监管者”角色，聚焦提升企业竞争力和管理质量。哈萨克斯坦经济未出现大幅衰退，很大程度上得益于国家扶持民生和企业的各项措施。

下一步，为保障金融业稳定发展，必须恢复银行为经济提供融资的基本作用，提升管理质量和风控标准，及时披露信息，提高透明度，加强资产结构多元化配置，提升金融包容度和普及性，引入新的技术和创新手段。