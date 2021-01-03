阿斯塔纳国际交易所2020年工作总结

哈通社/努尔苏丹/1月3日 -- 近日，阿斯塔纳国际交易所（AIX）发布2020年工作总结。

2020年对于包括哈萨克斯坦在内的全球资本市场是艰难的一年。AIX实现快速转型，收获较好业绩。11月份交易额较上年同期增长5倍，并持续保持增长态势。一年来，AIX成功完成数家大型企业股票/全球存托凭证发行工作，包括Kaspi.kz（IPO）、哈原子能工业公司（SPO）、铁合金资源公司和Kcell通讯公司（cross-listing）。目前，AIX共有约80只可交易证券，包括股票、全球存托凭证、债券、证券投资基金和票据等。

2018年以来，AIX累计募集资金超过3.21亿美元，其中1/3于2020年完成。2020年，3家国际券商加入AIX，交易会员总数达到26家，包括哈本地券商以及来自中国、俄罗斯和欧洲国家的券商机构。AIX中央证券存托机构（CSD）共有账户9.8万个，散户账户数量持续增长。AIX的目标是让哈普通公民能够更加简单明了地接触证券交易。

2020年，AIX发行4只新的交易票据（ETN），以保证本地散户享有充分的投资机会。截至目前，已登记交易票据9只，与美国高收益、高分红公司证券指标挂钩。与AIX的结构性产品不同，交易票据没有内置型衍生工具，其交易不仅可以通过券商，也可使用Tabys移动应用软件进行。后者是针对不了解证券市场的散户开发的软件，目前正在得到广泛应用，每月有近2万名用户下载使用。

2021年，AIX将继续开发一体化资本市场，不断扩大市场规模和流动性。尽管哈国有企业私有化计划时间调整，AIX将继续顺应资本市场环境变化，包括为计划发行债务性证券的公司开发市场。散户对固定收益率产品较为关注，将对提高AIX二级市场流动性产生积极影响。AIX将通过交易所持续创造机遇，募集股东资本，支持中等市值公司在新的地区板块（REMS）上市。

采掘业地质勘探业务的融资需求持续上升。采掘业新规出台后，AIX下一阶段的工作重点是构建由发行人、咨询机构和专业投资基金组成的生态系统。AIX会同政府部门、大型公司推出的措施，将为哈采掘业发展注入新的动能。

AIX的目标之一是开发在哈实施«一带一路»倡议的融资工具，助力哈成为中亚地区实施«一带一路»项目的领头羊。AIX计划依托阿斯塔纳国际金融中心和交易所，面向哈国有和私人企业发行以人民币计价的雄鹰债（Falcon Bond）。

高流动性证券市场成功发展的关键因素之一是散户的积极参与。AIX将作为主要交易平台，继续推动指数基金（ETF）和交易票据（ETN）的发行。