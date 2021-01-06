哈通社/努尔苏丹/1月6日 – 2020年哈萨克斯坦高等教育学府排行榜公布。

此次排名工作根据哈萨克斯坦教育和科学部安排，由阿塔梅肯企业家协会组织实施。超过6000名专家学者参与了对国内108所大学2000多项教育计划的评审研究。

除隶属于内务部、国家安全委员会和国防部的相关教育机构以外，国内所有高等教育机构，均被纳入到了排名当中。

排名前十的大学中包括了诚信学术联盟的成员。

2020年哈萨克斯坦大学排名前十位分别是：

哈萨克文物政法大学、哈萨克斯坦-不列颠大学、KIMEP大学、国际信息技术大学、哈萨克斯坦-德意志大学、苏莱曼•德米雷尔大学、古米列夫欧亚国立大学、国际教育集团、博科托夫院士卡拉干达大学、纳尔霍兹大学。

研究数据参考了各所大学的毕业生的就业率、高等教育课程质量和学生成绩等参数。

该排名旨在明确国内各所高等教育机构的优势，提高各高校在国内和国际教育领域的声誉。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在2020年5月27日举行的国家信任会议期间曾强调指出，明确哈萨克斯坦高等教育机构教育方案与市场需求的契合度，以及建立大学排名，是提升大学竞争力的重要途径。

【编译：木合塔尔·木拉提】