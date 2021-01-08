2020年哈萨克斯坦人最喜欢用哪些名字为孩子命名？

哈通社/努尔苏丹/1月8日 – 为新生儿命名，一向是哈萨克斯坦人最重视的一件事。名字不仅伴随人的一生，而且其含义也寓意这家人对孩子的期待、祝福和愿望。

哈萨克斯坦国家统计局对哈萨克斯坦公众为2020年出生的新生儿所采纳的姓名进行了统计，得出了这一年最受欢迎的名字。

根据统计显示，在2020年出生的男孩当中，被命名为«阿里汗（Әлихан）»的人数量最多，达到了4577人。

值得一提的是，这个名字在2014年也曾登上最受欢迎的名字排行榜首位。

第二受欢迎的名字是«艾苏力坦（Айсұлтан）»，去年共有3320名新生男婴被以此命名。

排位第三的名字是«努尔伊斯拉姆（Нұрислам）»，有2904人。

排名居前列的名字还有：«埃米尔（Әмір）» –2314人、«阿勒迪亚阿尔（Алдияр）» – 2308人、«阿力努尔（Әлинұр）»– 2216人、 «阿里（Әли）»– 2001人、 «拉玛赞（Рамазан）» – 1948人、 «阿尔森（Арсен）» – 1830人、 «桑佳尔（Санжар）» – 1815人。

而在去年新降生的女孩子们当中，«玛蒂娜（Медина）»成为了最受欢迎的名字。去年共有5403名女童被以此命名。

2020年女孩名字当中第二和第三受欢迎的名字分别是«艾琳（Айлин）»和«拉雅娜（Раяна）»，各有4855人和4588人。

其他受欢迎的女孩名字包括：«艾莎（Айша）» – 4500人、«艾斯勒慕（Асылым）» – 4366人、«阿依泽列（Айзере）» – 4293人、«阿娅拉（Аяла）»– 4247人、 «阿伊姆（Айым）» – 3673人、«托米莉斯（Томирис）» – 3293人、«阿雅露（Айару）» – 3252人。

【编译：木合塔尔·木拉提】