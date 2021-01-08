世行上调对2020年哈萨克斯坦经济动态的评估

哈通社/努尔苏丹/1月8日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，在2021年1月5日更新的《全球经济展望》报告中，世界银行上调了对2020年世界经济动态的评估。

根据最新评估，全球经济在2020年萎缩了4.3％。早前，世行2020年6月的报告预计，全球经济在2020年将萎缩5.2％。

上调2020年世界经济动态评估的主要因素是一些发达国家和发展中国家的经济衰退程度较小，而中国的经济复苏则更为活跃。

哈萨克斯坦是世界银行上调其2020年增长预期的国家之一。根据更新的世界银行报告，2020年哈萨克斯坦的国民经济增长了-2.5％，而2020年6月的报告预测为-3％。改善国民经济增长评估的主要因素是政府采取的有效措施，以确保实体经济的稳定和维护公民的福祉。世界银行指出，哈萨克斯坦政府采取了有效的措施，向企业提供必要的援助，通过补贴融资和税收减免，向受影响人口提供直接补助，以及增加医疗基础设施的可及性。

相比之下，匈牙利（经济增长从-5％降至-5.9％），阿根廷（从-7.3％降至-10.6％），墨西哥（从-7.5%降至-9％），乌克兰（从-3.5％降至-5.5％），吉尔吉斯斯坦（从-4％降至-8％），格鲁吉亚（从-4.8％降至-6％ ），阿塞拜疆（从-2.6％降至-5％），亚美尼亚（从-2.8％降至-8％），印度尼西亚（从0％降至-2.2％），泰国（从-5％降至 -6.5％）。

此外，在更新后的《全球经济展望》报告中，世界银行将其对2021年全球经济增长的预测从2020年6月报告中的4.2％下调至4％。

在COVID-19疫苗在未来一段时间内仍将继续大规模使用的前提下，预计2021年全球经济将增长4％。

【编译：阿拉依】



