2020年哈国汽车制造业实现产销双丰收

哈通社/努尔苏丹/1月14日 – 即使面临了新冠大流行和金融领域的不稳定，2020年哈萨克斯坦汽车制造业依然实现了产量和销量双丰收。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息称， 国家汽车销售协会（NCSA）通过对全球96个主要的国家/地区的汽车行业进行的分析后指出，这一领域在过去的2020年中期出现了明显的下滑趋势。但在几乎所有汽车制造业领先国家陷入困境的同时，以哈萨克斯坦为代表的4个国家却呈现出另一番欣欣向荣的状态。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫指出，2020年哈国汽车制造业实现了历史性的大发展，产量增幅超过50%。

这一说法得到了工基发展部和哈国汽车制造业联盟年度报告相关数据的支持。

数据显示，2020年哈萨克斯坦本土企业共生产各类车辆77 471辆，较2019年的50 541辆多出近1.5倍。

其中，重型载重车辆和公交车辆的生产量提升明显。

2020年本国企业生产了超过5000辆工程机械，增长40%。

2019年哈萨克斯坦汽车制造业在整体制造业中的比重约为1/4（26.3%），而在2020年这数据达到了1/3（33.4%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】