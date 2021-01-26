央行在2020年实施有效措施保障宏观经济稳定

哈通社/努尔苏丹/1月26日 -- 在今日（26日）于首都召开的政府扩大会议上，哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫就2020年央行工作情况进行了总结汇报。

多萨耶夫表示，在新冠大流行所导致的前所未有的危机状态下，2020年央行同政府及金融市场监管和发展署一道，为确保宏观经济稳定和落实总统下达的各项工作任务，实施了一系列及时有效的措施。

在2020年，哈央行将主要的精力用在了以下几个方向的工作中：

1.货币政策方面，旨在保证通货膨胀率维持在8~8.5%的区间。2020年哈国通货膨胀率实际为7.5%。

2.央行确保了汇率市场的稳定。通过一系列有效的措施，保障了坚戈汇率的坚挺，采取了旨在防止投机行为和支持外币供应的想过举措。

3.央行积极支持了货币市场的发展。通过与政府的有效协同合作，货币市场中的过剩流动资金被用于弥补预算赤字，同时，市场参与者在政府证券发行中的份额从3.8％增加到32.7％。

央行行长指出，为了有效落实托卡耶夫总统关于通过实施反危机举措以支持经济活动的指示，央行拨款2.3万亿坚戈用于反危机措施的融资，这占反危机措施资金的50%以上。

尽管市场波动很大，但在2020年，央行仍确保了高资产回报率。根据多萨耶夫的汇报，去年国家基金的收益率为7.6％，养老金资产的回报率为10.9％，比通货膨胀率高3.4％。

【编译：木合塔尔·木拉提】