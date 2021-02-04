2020年全球航空需求遭遇史上最大暴跌

哈通社/日内瓦/2月4日--据共同社报道，国际航空运输协会（IATA）3日宣布，显示航空公司付费旅客运输距离的“收入客公里”（RPK）2020年全球较上年减少65.9%。航空需求萎缩至三分之一，IATA称其为“史上最大暴跌”。凸显出新冠疫情扩大对航空业的冲击。

对于2021年，目前预测较2020年有所好转，但若变异新冠病毒持续蔓延，也有可能采取进一步的移动限制等措施，难以预计会大幅回升。IATA认为2021年最糟糕的情况下，也可能仅为2019年的4成左右。

2020年的RPK从地区来看，中东较2019年减少72.2%，降幅最大；欧洲减少69.9%，北美下滑65.2%。即使是受影响程度最小的包括日本、中国在内的亚太地区也大减61.9%。

各国国内航班也减少48.8%，降至近一半。澳大利亚减少69.5%，美国减少59.6%，降幅明显；日本减少了53.6%，受到较大影响。但疫情最早蔓延的中国只减少了30.8%。

IATA理事长亚历山大･德･朱尼亚克指出“去年只能用毁灭性的状况来形容”，认为疫苗接种的开始使得国际航空客流恢复备受期待，但因为疫情的反弹和变异病毒的出现“乐观被打碎”。

2020年的航空需求在北半球夏季曾一度有所恢复，但到年底随着疫情再次蔓延而状况恶化。2021年1月的预订量也同比减少7成，依然完全无法预见何时能复苏。