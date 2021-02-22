世贸组织：2020年第四季度全球货物贸易持续反弹

哈通社/努尔苏丹/2月22日 -- 世界贸易组织18日发布报告说，2020年第四季度全球货物贸易持续反弹，但反弹趋势在2021年第一季度或将无法维持。

据新华社消息，世贸组织当天发布的最新一期《货物贸易晴雨表》报告显示，反映去年第四季度行情的全球货物贸易景气指数达103.9，高于去年第三季度的100.7。

世贸组织表示，2020年上半年货物贸易大幅下滑之后，自第三季度开始，受亚洲出口提升以及北美、欧洲进口增加拉动，全球货物贸易量从低谷开始反弹。

去年10月，世贸组织曾预测，2020年全球货物贸易量将萎缩9.2%，2021年则将增长7.2%，但贸易规模仍将远低于疫情前水平。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一季度的指数读数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。