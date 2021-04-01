突厥议会秘书长：2020年是突厥世界成果丰硕的一年

哈通社/努尔苏丹/4月1日 – 突厥语国家合作委员会（突厥议会）秘书长巴赫达特·阿穆列夫表示，2020年对于突厥世界而言是一个丰富而重要的年份。

他在31日于哈萨克斯坦突厥斯坦市以视频在线形式举办的突厥议会非正式首脑峰会上说：«在今天的峰会上，能够看到突厥语国家首脑齐聚一堂，令人高兴。哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为突厥议会的建立和发展作出了无与伦比的贡献，我对此深表感谢。同时，我也感谢哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，正是在他的领导下，哈萨克斯坦组织了这次高规格的首脑峰会。»

秘书长指出，即使遭遇了许多挑战，但2020年依然是突厥世界充满成果的丰富的一年。

«在祝贺首次参加峰会的吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫的同时，我相信兄弟的吉尔吉斯将为突厥世界的互利合作做出贡献。»他说。

巴赫达特·阿穆列夫表示，各国共同见证了土耳其在维护区域和平和稳定方面日渐增长的影响力。他还高度评价了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安为突厥议会和突厥世界的发展作出的诸多努力。

秘书长还指出，乌兹别克斯坦正在积极参与突厥议会框架下的各领域合作，尤其是在经贸、交通物流方面的合作。

31日举行的突厥议会首脑峰会通过了《突厥斯坦联合宣言》。

【编译：木合塔尔·木拉提】