气象组织：2020年是有记录以来三个最暖的年份之一

哈通社/日内瓦/4月20日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织20日发布的一份最新报告显示，2020 年，极端天气加上新冠疫情给数百万人造成了双重打击。然而，与疫情有关的经济衰退未能抑制住气候变化驱动因素及其不断加速的影响。

这份由气象组织和其伙伴共同汇编的《2020 年全球气候状况》报告，记录了气候系统的指标，包括温室气体浓度、不断上升的陆地和海洋温度、海平面上升、融冰和冰川后退以及极端天气。报告还强调了气候变化对社会经济发展、迁移和流离失所、粮食安全以及陆地和海洋生态系统的影响。

尽管出现了具有降温作用的拉尼娜事件，但 2020 年仍是有记录以来三个最暖的年份之一。全球平均温度比工业化前（1850-1900 年）的水平约高 1.2 摄氏度。自 2015 年以来的六年是有记录以来最暖的六年。2011-2020 年是有记录以来最暖的十年。

在今天举行的新闻发布会上，气象组织秘书长佩特里·塔拉斯教授与联合国秘书长古特雷斯共同发布了这份旗舰报告。三天后，4月 22-23 日美国将举办线上气候领导人峰会。美国总统拜登正在敦促主要经济体努力减少温室气体排放，实现气候变化《巴黎协定》的目标，到本世纪末将升温控制在不高于工业化前水平2°C，如有可能，控制在 1.5°C。

秘书长古特雷斯强调，我们没有时间可以浪费了。气候正在变化，其影响已给人类和地球带来了太大的代价。今年是行动之年。各国都需要承诺到2050 年实现净零排放，需要在格拉斯哥联合国气候变化大会之前提交雄心勃勃的国家气候计划，到2030 年共同将全球排放在 2010 年的水平基础上减少 45%。各国需要立即采取行动， 保护人类免受气候变化的灾难性影响。

气象组织表示，2020年，新冠疫情给天气、气候和水相关灾害增加了一个新的不利方面，对人类健康和福祉产生了广泛的综合影响。人员流动限制措施、经济衰退以及对农业部门的破坏均加剧了极端天气和气候事件对整个粮食供应链的影响，加大了粮食不安全性并阻碍了提供人道主义援助。疫情还破坏了天气观测并使减轻灾害风险工作复杂化。

这份报告阐明了气候变化给实现许多可持续发展目标带来风险，导致目前的不平等加剧或恶化。此外，有可能出现反馈循环，预示出会持续产生气候变化的恶性循环。

温室气体

2019和2020 年，主要温室气体的浓度持续上升。根据联合国环境规划署的数据，经济衰退暂时抑制了新的温室气体排放，但对大气中温室气体的浓度没有明显的影响。

海洋

海洋可吸收每年排入大气的大约 23%的人为 二氧化碳排放量，并成为气候变化的缓冲器。

2019 年出现有记录以来最高的海洋热含量，2020 年可能继续了这一趋势。2020 年，超过80%的海域至少经历了一次海洋热浪。此外，2020 年全球平均海平面继续上升。

新冠疫情的影响

根据红十字会与红新月会国际联合会的数据，2020 年，有 5000 多万人受到气候相关灾害（洪水、干旱和风暴）以及新冠疫情的双重打击。这使得粮食不安全状况恶化，并给与高影响事件相关的疏散、恢复和救灾行动增加了另一层风险。

气旋‘哈罗德’肆虐了斐济、所罗门群岛、汤加和瓦努阿图，这是南太平洋有记录以来最强烈的风暴之一， 估计造成了 9万9500 人流离失所。由于新冠疫情的封锁和隔离措施，应对和恢复行动受到阻碍，导致提供设备和援助延迟。

流离失所

根据国内流离失所监测中心的统计，过去十年（2010–2019），天气相关事件估计平均每年造成了 2310 万人流离失所，其中大部分是在国境内。2020 年上半年，主要由于水文气象危害和灾害，造成了约 980 万人流离失所，主要集中在南亚和东南亚以及非洲之角。

2020 年下半年的事件，包括与萨赫勒地区洪水、活跃的大西洋飓风季以及东南亚台风影响等相关的流离失所，预计会使这一年流离失所的总人数接近十年平均值。