2020年旅游业对世界经济贡献率下降一半

哈通社/努尔苏丹/4月26日 -- 世界旅游及旅行理事会(WTTC)和牛津经济研究院的研究报告表明，受疫情影响，2020年，旅游业对世界经济的贡献率由2019年的10.4%大幅降至5.5%。

该报告涵盖旅游业受到疫情影响的全球185个国家和25个地区。2019年，旅游业对世界经济的贡献为10.4%，达9.2万亿美元；2020年，全球旅游业损失近4.5万亿美元，对世界经济的贡献率下降49%。

报告称，疫情暴发之前，旅游业从业人员(3.34亿人)占全球就业总人口的10.6%。全球新增就业岗位的四分之一来自旅游业。2020年，旅游业减少了近6200万个工作岗位，从业人数同比下降18.5%，降至2.72亿人。很多人依靠政府扶持政策维持生活，失业人数仍有可能进一步上升。除非全面恢复国际旅行，否则这些人很难保住工作岗位。

报告显示，2019年，全球旅行费用支出为1.7万亿美元，占世界出口的近7%和服务出口的27.4%。2020年，全球国内旅游消费下降45%，国际旅游消费则下降了近70%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】