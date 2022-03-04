2021年哈萨克斯坦居民向境外汇出1.010 万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/3月4日--2021年，哈萨克斯坦居民通过国际汇款系往国外汇款1.010 万亿坚戈。

截至 2022 年 1 月 1 日， 8 个国际汇款系统的在哈萨克斯坦运营。具体来说，哈萨克斯坦支持Zolotaya Korona、西联汇款、Unistream等共8个系统的运营。

据央行消息，2021年，通过以上系统完成的汇款金额达1.364万亿坚戈。

交易数量为 430 万笔

该数据与2020年相比增加21％。

报告期内，从哈萨克斯坦汇往国外的款项增长28.3%，从外国汇入哈萨克斯坦的金额减少1.2%。

2021年，哈萨克斯坦国内汇款交易量增长35.4%，达704亿坚戈。

同时，哈萨克斯坦通过国际汇款系统向国外汇款的金额为 1.010 万亿坚戈。

报告期内的主要款项汇往以下国家：乌兹别克斯坦29.5%、土耳其20.9%、俄罗斯联邦17.5%和吉尔吉斯斯坦14.3%。

2021年，共有2835亿坚戈从国外汇入哈萨克斯坦。

其中大多数款项来自以下国家：俄罗斯联邦18.7%、乌兹别克斯坦17.6%、韩国14%、吉尔吉斯斯坦12%和美国11.8%。

【编译：阿依波塔】