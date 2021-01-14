央行：2021年1月本币存款总额达14.2万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月26日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，截至2021年1月底，哈萨克斯坦居民在储蓄机构的存款总额为226,757亿坚戈，比上月增长了2.7％。法人实体的存款总额同比上月增加5.7％，至119,440亿坚戈，个人存款同比减少0.6％，至107,317亿坚戈。

本月以本国货币存款的总量增加了3.0％，至142,709亿坚戈，外币存款总额则增长了2.1％，至84,048亿坚戈。2021年1月底的美元化水平为37.1％（2020年12月为37.3％）。

2021年1月，以本币计算的法人实体存款增加了7.2％，至77,208亿坚戈，外币存款增加了3.2％，至42,322亿坚戈（占法人实体存款总额的35.4％）。

以本币货币计算的个人存款减少了1.5％，至65,051亿坚戈，外币存款增加1.0％，达到41,817亿坚戈（占个人存款总额的39.0％）。

定期存款总额为158,440亿坚戈，当月增长3.7％。从结构上讲，本国货币存款总额为10,592亿坚戈，外币存款总额为57,848亿坚戈。

2021年1月，非银行法人实体的本币定期存款加权平均利率为7.2％（2020年1月为7.3％），个人定期存款的加权平均利率为9.4％（去年同期为9.3％）。

【编译：阿拉依】



