萨姆鲁克-卡泽纳基金2021年净利润预计达1.195万亿

哈通社/努尔苏丹/9月26日 -- 哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳国家财富基金公司执行董事努尔巴耶娃当天出席媒体吹风会时表示，预计2021年萨-卡基金实现净利润1.195万亿坚戈（合28亿美元），与疫情之前的2019年相当，是2020年净利润的2倍，大大超出萨-卡基金此前提出的5230亿坚戈利润目标。

2021年上半年，萨-卡基金实现合并净利润9280亿坚戈，同比增长4.3倍；归属股东的净利润8090亿坚戈，增长2.5倍；实现营业利润8170亿坚戈，增长7.9倍。萨-卡基金财务数据表现良好，主要原因是国际油价升至67美元/桶，原油加工量增长13%，发电和输电分别增长22%和20%，货物周转量增长3%，集装箱过境运量增长32%。2021年以来，受疫情影响较大的客运领域趋于好转，上半年，铁路客运量增长46%；1-8月，阿斯塔纳航空公司和哈萨克航空公司客运量是去年同期的2倍。

努表示，2021年上半年，萨-卡基金息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加7370亿坚戈，负债与息税前利润比率由3.6降至2.8，预计全年将进一步降至2.7，反映萨-卡基金财务保持稳定。上半年，由于坚戈贬值，以及为投资项目提供贷款，萨-卡基金总负债增长2%。目前，萨-卡基金负债保持平稳，坚戈汇率波动对基金财务数据的负面影响总体有限。

【编译：木合塔尔·木拉提】