2021年1月首都市民向医保基金缴费22亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月3日 – 据国家医疗保险基金首都分部统计，2021年1月，努尔苏丹市市民向社会医疗保险基金缴费22亿坚戈。

据统计，自2017年7月1日至2021年1月29日，努尔苏丹市医疗保险基金累计入账超过600亿坚戈。

医疗保险基金努尔苏丹市分支机构负责人努尔勒别克·卡布德卡帕若夫表示，2021年1月，努尔苏丹市的雇主和个体户缴纳医保22亿坚戈。其中，13亿坚戈来自雇主，剩余的900万坚戈来自个体户和根据民事合同进行工作的个人。

截至2021年1月29日，努尔苏丹市共有6158名自雇人士根据统一综合支付制度参与了医保基金。

据悉，根据已经获得批准的信托管理协议，医保基金收集到的资金由央行统一保管。资金将在未来社会医疗保险项目实施后用于医疗保险基金范围内的保险服务。

统一综合支付制度市哈萨克斯坦自2019年开始实施的新型税种，该税种将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

统一综合支付的标准为：首都、直辖市、各州首府的居民最低支付标准为1倍按月计算指数（2525坚戈），其他居住区居民最低支付标准为0.5倍按月计算指数（1263坚戈）。

【编译：小穆】