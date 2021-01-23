2021年就业保障计划新增1.23万个就业岗位

哈通社/努尔苏丹/2月2日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻消息，就业保障路线图框架下全国新增1.23万个工作岗位。

在2020-2021年就业保障路线图框架下，2021年全年，全国新增1.23万个工作岗位。

按照就业路线图，相关就业安置计划分为四大主要方向，分别是提高人口生活质量，增加中小企业融资渠道，发展农业工业综合体和推动区域商业发展。

当前，就业保障路线图框架下正在实施248个建设基础设施项目。

在此期间，江布尔州由25个项目，奇姆肯特市有6个项目，巴甫洛达尔州有4个项目，库斯塔奈州和西哈州分别有2个项目，阿克莫拉州、阿特劳州、东哈州以及努尔苏丹市分别有1个项目已经落实完成，共新增382个就业岗位。

同时，在就业路线图框架下，发放了1300笔小额贷款用于帮助创业，总额接近70亿坚戈。

在跨部门委员会例会期间，批准了41个总投资1000亿坚戈的农工业综合体发展投资项目清单。

根据计划，2021年所有方向上拟创造4.25万个就业岗位，其中2.88万个为长期就业岗位。

【编译：达娜】