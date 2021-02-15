国家预算2021年1月的收入为4900亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月15日--2021年1月，国家预算收入为4904亿坚戈。

据国家收入委员会消息，2021年1月，国家预算税收执行率达104.9％。其中，共和国预算完成率88.0％，地方预算完成率为137％。

报告期内，国家预算的税收收入为4904亿坚戈，同比减少5.8％（或305亿坚戈）。 其中，共和国预算减少14.6％（即461亿坚戈），地方预算增长7.6％（即156亿坚戈）。

共和国预算中，国产商品增值税份额最大，225亿坚戈。 企业所得税-142亿坚戈（90.5％），以及从第三国进口商品的增值税-66亿坚戈（86.8％）。

与去年同期相比，石油的出口关税下降幅度最大（7.5％）。与2020年同期相比，石油价格下降13.6%。

2021年1月，与第三国的贸易额减少22.2％（出口减少31.0％，进口增加1.2％）。

2021年1月，销售营业额同比下降13.8％（从6.415万亿坚戈减少至5.529万亿坚戈）。

同时，地方预算的税收计划超出598亿坚戈，达到了137.0％。

地方预算的税收收入为2215亿坚戈。同比增长7.6％（或156亿坚戈）。

【编译：阿依波塔】