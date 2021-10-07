2021年哈萨克斯坦国家预算收入为10.7万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月7日 —— 据哈萨克斯坦财政部国家收入委员会消息，2021年国家预算收入达10.7万亿坚戈。

据统计，2021年全年，国家预算收入总额为10.7243万亿坚戈，执行率达103.6%，预算总收入计划实现3774亿坚戈的额外收入。该数据较2020年增长25.3%或增加2.1631万亿坚戈。其中，共和国预算执行率为102.1%，较2020年增长26.6%或增加1.4821万亿坚戈；地方预算执行率为106.8%，较2020年增长22.8%或增加6810亿坚戈。

石油企业所得税的增加是共和国预算收入增长的主要原因，较2020年增加5337 亿坚戈或 34.2%；出口关税收入增加4410亿坚戈或1.8倍；欧亚经济联盟进口增值税增加2358亿坚戈或34.7%；第三国家进口增值税增加1493亿坚戈或23.1%；矿业开采税增加1168亿坚戈或35.1%。

与 2020 年相比，2021 年主要出口商品的价格有所上涨。其中，原油价格增长68.7%、铜50.8%、铝44.2%、锌32.2%、银22.5%、铅20.4%、金1.7%。此外，石油出口关税提高69.2%。

数据显示，2021年与第三国的贸易额较2020年增长了 14.1%。

【编译：小穆】